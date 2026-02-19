Rafa Latorre sobre el "sobre de Aldama": "Es muy distinto comparecer en sede judicial y hacer las mismas afirmaciones que en los platós de televisión"

Miren que se ha enfrentado a crisis la monarquía británica. Nunca uno de los miembros de la familia real había sido detenido y conducido a los calabozos. Andrés Mountbatten Windsor, ex duque de York e hijo de la difunta reina Isabel, ha sido detenido en la mañana de hoy jueves bajo sospecha de "conducta inapropiada" en el desempeño de un cargo público en los años en que actuó como enviado especial en Comercio Internacional del Gobierno británico.

El hermano del Rey Carlos III, el antes conocido como principe Andrés, que cumple hoy 66 años, se encontraba en su nueva residencia de la finca de Sandringham en el este de Inglaterra, donde fue arrestado en la mañana de hoy.

Recuerden que, después de conocerse su relación con Jeffrey Epstein y sus estancia en la isla del magnate, el rey le despojó de los títulos regios que aún retenía su hermano, le desterró a Sandringham y declaró a través de sus portavoces la disposición de la Casa Real a colaborar con la policía, si así se requería.

El Rey Carlos III ha mostrado su total apoyo y colaboración con la investigación judicial a la que se enfrenta su hermano. "La Ley debe seguir su curso", declaró el rey en un comunicado emitido a media mañana. Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, hicieron saber a través de sus portavoces que "respaldan" el comunicado emitido por el rey y Keir Starmer, el premier británico, ha hecho un pronunciamiento exquisitamente neutral

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que ni él ni su equipo conocieron hasta este martes por la tarde la existencia de una acusación de violación contra el que fuera número dos de la Policía, José Ángel González. Altos mandos policiales aseveran que tanto el ministro como el director de la Policía, Francisco Pardo, supieron que una inspectora policial había interpuesto la denuncia judicial a las seis de la tarde, media hora antes de que la noticia se extendiera en los medios.

Lo que ahora investigan es la maquinaria de coacción, presiones e insultos que se activó cuando empezó a circular el rumor de que una subordinada había denunciado al DAO por violación. Interior ha abierto una información reservada que afecta al comisario y mano derecha de José Ángel González, Óscar San Juan, a quien han cesado después de haber sido condecorado el pasado mes de septiembre.

Cuenta 'El País', Fernando Grande-Marlaska, le concedió una medalla de plata pensionada (con más de 400 euros de por vida) que es la menos habitual de todas las condecoraciones y que solo se entrega a agentes que han hecho una labor excepcional en actos de servicio.

Y hoy Alberto Núñez Feijóo reitera que Grande-Marlaska debería haber dimitido. Es verdad que hay un cambio en el argumentario del PP. Porque ayer Tellado y otros portavoces decían en el Congreso de forma rotunda que Marlaska había encubierto a su mano derecha y había ocultado una violación. Esto lo decía ayer el PP y nos preguntábamos con qué pruebas. Hoy Feijóo ya toma la prevención de introducir el condicional.

Víctor de Aldama ha hablado mucho en los platós de televisión y allí casi cualquier declaración es impune

Casi, no todas, pero uno no tiene por qué mostrar un respaldo documental que acredite que lo que dice sea verdad. Es muy distinto comparecer en sede judicial y hacer las mismas afirmaciones. Hoy podemos escuchar un momento crucial del interrogatorio a Víctor de Aldama que estaba haciendo, que está encausado en el caso de los hidrocarburos, que es aquel que más le preocupa porque probablemente es aquel donde hay más dinero en juego.

No es lo mismo vender mascarillas que vender combustible y el dinero que eso genera y lo que se puede defraudar

Ahí en sede judicial fue cuando habló de un sobre del que había hablado ya en los medios de comunicación, pero eso puso alerta a todos los presentes.

¿Qué contenía ese sobre? Ese sobre contendría, según la versión de Víctor de Aldama, pruebas de una supuesta financiación ilegal del Partido Socialista gracias al dinero de PDVSA, es decir, al desfalco de la industria petrolera de Venezuela. Ese sobre se lo había entregado Delcy Rodríguez y allí en sede judicial efectivamente habló de ese sobre, no sólo eso, sino que se comprometió a entregarlo mediante una negociación porque efectivamente inculpa a determinadas personas y probablemente él quiera obtener un beneficio penal, un beneficio judicial a cambio de entregarlo.

La Internacional Socialista y del Partido Socialista y la otra voz que van a escuchar es el de la empresaria Carmen Pano, que es una persona que está siendo investigada en esa misma trama de los hidrocarburos y que aseguró primero en los medios y luego se ratificó en sede judicial que había hecho entrega de dos bolsas, dos bolsas con 45.000 euros cada una en efectivo en la sede de Ferraz a un cargo socialista.

Tiene testigos además que lo pueden asegurar por si no fuera lo suficientemente creíble el hecho de que ella se está auto inculpando de un delito. Pero la persona que la condujo, que le llaman el chofer, pero nos aclaró que no se trataría del chofer sino se trata de un socio que ese día pues condujo hasta Ferraz y que tenía conocimiento de lo que había en esas bolsas. Es más, hizo una descripción bastante detallada tanto de las bolsas como del sobre marrón en el que iban los tacos de dinero dentro de las bolsas.