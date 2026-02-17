Rafa Latorre sobre el legado de la Transición: "Hoy es un buen día para recordar que la historia de España, por una vez al menos, terminó bien"

Hoy es un buen día para rebatir a Gil de Biedma, que era un gran poeta, una mejorable persona y un nefasto augur político. Se entiende que cuando escribió sus versos más famosos le invadiera el pesimismo. Tanto como para decir aquello de: "De todas las historias de la Historia sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios, decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza".

Sin duda bellísimos versos pero afortunadamente poco certeros.

Porque hoy es un buen día para recordar que la historia de España por una vez al menos terminó bien

Lo hizo con un pacto entre diferentes, superando el desafío revolucionario del terrorismo y generando un marco de convivencia que además de otras virtudes ya se puede considerar longevo.

La Constitución del 78 ya la más larga de nuestra historia y hoy se ha celebrado el hito en el Congreso de los Diputados. Una cámara donde nunca antes se habían sentado tantos impugnadores, de izquierdas, nacionalistas y también bastantes de derechas y donde ya se ha instalado la pulsión de reformarla. Que está muy bien hacer reformas, siempre que la reforma no sea un fin en sí misma, se sepa qué es lo que se quiere y se estudie si va a mejorar lo presente. Porque como decía el inolvidable Yogi Berra: "Hay que tener mucho cuidado si no sabes adónde vas porque puedes no llegar"

Yo recuerdo a un jefe de gabinete que cultivaba el anhelo de que España emulara el modelo chileno de mandato constituyente. Afortunadamente el modelo chileno fracasó y el jefe de gabinete se ha reconvertido en tribunero.

La Constitución española no sólo ha propiciado el tiempo de mayor prosperidad y libertad de la historia de España sino que además ha sido un tiempo largo. Hoy el Rey ha festejado la longevidad de la Constitución junto a la Reina en el Congreso de los Diputados y para entender la pertinencia del acto basta repasar las ausencias entre los portavoces parlamentarios. Se ausentaron Gabriel Rufián, portavoz de ERC; Maribel Vaquero, del PNV; Miriam Nogueras, de Junts; y Mercedes Aizpurua, de Bildu. Todo socios del Gobierno. Todos.

Y hay una noticia, una noticia importante de última hora. Una noticia que afecta a un alto, altísimo cargo a la cúpula policial, nada menos. El DAO de la Policía Nacional. El Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, está siendo investigado por una presunta violación. Hay una denuncia interpuesta ante el Juzgado de Violación sobre la Mujer número ocho de violencia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número ocho de Madrid, que ha aceptado a trámite una querella por presunta agresión sexual contra José Ángel González. Según informado en una nota a los medios, el abogado de la denunciante. Se trata de una agente subordinada que le imputa, además de la violación, delitos de coacciones, daños psicológicos y malversación de fondos públicos.

Hay otra noticia de última hora. Se trata de una primicia de 'El Español'. Ha accedido a las comunicaciones de Koldo García, al móvil en el que se encuentran millones de whatsapps enviados y recibidos por el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos y que hoy se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio. En la entrega de hoy. Lo que cuenta 'El Español' tras analizar esos whatsapps es un intento de amaño de las primarias. Y dirán ustedes, es aquello de cuando Santos Cerdán le pidió a Koldo mete dos papeletas. No, esas eran las primarias anteriores, las de 2015.

En estas primarias parece que estaban más organizados. Y hablamos de las de 2017. El titular con el que abre el español hasta ahora es: "Mete los de los 4 rumanos". Sánchez y el grupo del Peugeot dañaron las primarias de 2017 con votos falsos, cambiando actas y alterando censos. 'El Español' accede en exclusiva a los whatsapps secretos de Koldo García, en los que ordena a su ex pareja que meta votos falsos en las primarias que Sánchez le ganó a Susana Díaz y a Patxi López. Y dice aquí en la información los whatsapps no están en concreto, como Koldo García ordena amañar las votaciones en Navarra.

Pero la trama contaba además con lugartenientes en otras autonomías. Los wasap secretos del asesor de José Luis Ábalos revelan como la expareja de Koldo, Patricia Uribe, metió votos falsos en las urnas y alteró las actas en las votaciones de las primarias en las que competían Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. Eso de mete los de los cuatro rumanos es una frase de Koldo García, pronunciada, escrita y enviada a su expareja Patricia Uriz, poco después de haber comenzado la jornada electoral socialista.

21 de mayo de 2017. La conversación que se prolonga durante casi todo el día. La pareja de Koldo va recibiendo indicaciones de quienes dirigían la candidatura de Sánchez. Se acuerda con José Luis Ábalos en estos momentos en prisión preventiva y Santos Cerdán, que pasó cinco meses en prisión preventiva. En uno de los últimos mensajes de ese día, Uribe, la expareja de Koldo afirma: "Estoy esperando un poco para que cuele lo de haber contado".

Esta es la noticia de 'El Español' que tras haber analizado el los whatsapps, las comunicaciones de Koldo García, asegura que puede confirmar que Sánchez y el grupo del Peugeot amañaran las primarias de 2017 con votos falsos, cambiando actas y alterando censos. Y el que dirigía toda esa operación, como vemos, es Koldo García, personaje de extraordinaria relevancia en la historia reciente de España extraordinaria, que pensaba que se trataba solo de un gólem navarro que había moldeado José Luis Ábalos o Santos Cerdán y que se dedicaba a hacer sus recados.

Ya vemos que no era una persona bastante más importante porque al final todo pasaba por él, contaba Isabel García e Isabel Pardo de Vera a 'El País'. Era imposible hablar con José Luis Ábalos sin pasar por García. Era el que manejaba la agenda del ministro. Fue el que custodio los avales de Pedro Sánchez. En aquel piso durmió con ellos, como sería el ambiente. Por cierto, una persona que duerme con los avales es porque teme que alguien se los queme.

Temían que alguien les hiciera trampas. Quienes estaban urdiendo una trampa eran ellos

De repente nos hemos puesto a hablar del burka. El debate sobre las libertades siempre es pertinente y este además afecta a algo muy sensible que es la libertad religiosa. El burka o el niqab no son un hiyab. Igual que no todas las mezquitas son mezquitas salafistas. Es decir, que lo que se prohibiría es el sometimiento estricto de la mujer y lo que esos sacos que cubren a la mujer claman: que la mujer es un ser impuro por naturaleza. Ontológicamente impuro.

Pero ojalá fuera todo tan fácil como ponerse de acuerdo en la repugnancia que provocan esas cárceles. Lo primero es que la ley tiene que hablar de criterios generales y no va a ser fácil establecer que hay una coacción y segundo, cómo prohibir el burka sin castigar a su víctima, que es la mujer que va debajo.

Son asuntos delicados, pero es que las democracias también tienen que hablar de asuntos delicados y tampoco esto de refugiarse en que es muy minoritario es una buena excusa. Y mucho menos el tema de islamofobía. No se dan cuenta quienes hablan de islamofobia que son ellos los que están incurriendo en islamofobia cuando asimilan el burka a todo el islam, como si no hubiera musulmanes a los que esos usos pastunes o los niqab más rigoristas les parezcan una aberración. En cualquier caso, no es un asunto fácil. La cuestión, y la razón por la que de repente estamos hablando de esto es porque Vox ha presentado una proposición de ley que hoy va a decaer, porque la izquierda no quiere oir hablar de esto y porque Junts se ha descolgado. No de la prohibición del burka si no de esta concreta proposición

Lo que va a hacer Junts es presentar su propia iniciativa sobre la prohibición del burka. Y seguramente será aún más dura, porque Junts compite en esto con alguien que no se anda con contemplaciones, como es Silvia Orriols. Y ya veremos como entonces el PSOE suaviza bastante su oposición a la prohibición.

En esto por cierto el PP sí que es proclive al debate. Lo ha confirmado la portavoz Esther Muñoz.

He escuchado también, sorprendentemente, a la vicepresidenta del Gobierno en una rueda del Consejo de Ministros decir que es que esta propuesta puede ser inconstitucional. Si, claro, es de una ignorancia jurídica supina. No me sorprende viniendo de Yolanda Díaz, también se lo digo. Pero claro, es una propuesta que está aprobada en países nada sospechosos de fascistas como Francia, como Austria, como Países Bajos, como Dinamarca. Y no se ha vulnerado ninguna Constitución en Europa. Por lo tanto, tendrán que explicar por qué defienden que haya mujeres borradas, invisibilizadas y por qué les parece progresista que una mujer vaya tapada, obligada y coaccionada para que nadie sepa quién es.