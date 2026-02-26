tribunales

El Supremo rechaza anular la condena al exfiscal general y despeja el camino para que acuda al Constitucional

El Tribunal Supremo confirma de esta manera la condena a Álvaro García Ortiz como responsable de la filtración de datos del novio de Ayuso.

El Supremo ordena al exfiscal general el pago de la multa y la indemnización al novio de Ayuso

ondacero.es

Madrid |

Audio: Eva Llamazares/ Foto: EFE/J.J. Guillén

Punto final al recorrido judicial de la causa penal contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo.

El Alto tribunal desestima los incidentes de nulidad de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de Álvaro García Ortiz, contra la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación.

De esta manera confirma su condena como responsable de la filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en el marco de unas negociaciones para un acuerdo de conformidad.

El auto ha sido aprobado por seis votos a favor y dos en contra y cuenta con el voto particular de las magistradas discrepantes, Ana Ferrer y Susana Polo.

Agotada esta vía, García Ortiz puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.

