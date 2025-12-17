El Supremo ordena al exfiscal general el pago de la multa y la indemnización al novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha ordenado la ejecución de la sentencia que condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitía un fraude a Hacienda.

La sentencia, que se conoció el pasado 9 de diciembre, casi veinte días después de conocerse el fallo, considera probado que el exfiscal general o alguien de su entorno, y con su conocimiento, filtró el polémico correo del abogado de González Amador.

Multa e indemnización

La ejecución de la sentencia no tiene efectos prácticos sobre la inhabilitación como fiscal general porque ya ha sido reemplazado en el puesto por Teresa Peramato, pero sí sobre su obligación de pagar la multa de 7.200 euros y las costas del abogado de González Amador, así como indemnizar al novio de Ayuso con 10.000 euros por daños morales.

La sentencia subrayaba que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva, que quebrantó sin justificación. "El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", señala el texto, de 180 páginas.

El Supremo apuntaba en el texto que ve en la filtración del correo y en la nota de prensa una unidad de acción, al considerar que "la nota consolida la filtración iniciada por el correo" y la "oficializa".

García Ortiz dimitió el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de comunicarse el fallo.. Posteriormente, el Gobierno anunció que la fiscal de sala del Supremo, Teresa Peramato, era la candidata para relevarle como jefe del Ministerio Público.

La sentencia incluye el voto particular de las magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, que se desmarcaron de sus compañeros al considerar que no había pruebas suficientes para condenar por un delito de revelación de secretos y entienden que la condena vulnera la "presunción de inocencia" porque no está probado que exfiscal general filtrara el correo y no ven delito en la nota de prensa emitida por el Ministerio Público.

La sentencia condenatoria al fiscal general no ha cambiado el respaldo que desde el primer momento el Gobierno ha mostrado a Álvaro García Ortiz. Desde que se conociera el caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el exfiscal general ha defendido en todo momento la verdad y a la Fiscalía. Precisamente este fue el mensaje que lanzó Sánchez al conocerse la sentencia, reiteró lo que venía diciendo desde el principio del proceso.