CASO FISCAL GENERAL

Condenado el fiscal general a una multa de 12 meses e inhabilitación de dos años por revelación de datos reservados

El fiscal general está condenado por un delito de revelación de datos reservados.

Sánchez insiste en la inocencia del fiscal "tras lo visto" en el juicio, descarta elecciones y se reafirma como candidato en 2027

Marta Pérez Miguel

Madrid |

El fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autor de un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Álvaro García Ortiz ha sido condenado a una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros) y una inhabilitación especial para el cargo del fiscal general del Estado durante dos años.

Dos votos particulares

Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.

Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.

Tendrá que indemnizar a González Amador con 10.000 euros

También tendrá que abonar las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular y debe indemnizar a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, con 10.000 euros por daños morales.

En directoActualizado a las

La filtración y el borrado, las dos claves fundamentales del juicio al fiscal general del Estado

Las dos claves del histórico juicio al fiscal general del Estado fueron la filtración del mail en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos y el borrado que hizo García Ortiz del contenido de su teléfono móvil el mismo día que le encausó el Tribunal Supremo.

La defensa de García Ortiz negó que existiese ningún tipo de filtración y dijo que la información ya estaba recogida en algunos medios de comunicación antes de que el fiscal recibiera en su cuenta personal la cadena de emails. Respecto al borrado, García Ortiz aseguró que él hace un "borrado sistemático" de estos mensajes de WhatsApp cada mes y que cambia de teléfono al menos una vez al año.

Lee el resto de la noticia aquí.

7.200 euros de multa al fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo no sólo ha inhabilitado a Álvaro García Ortiz durante dos años para ejercer como fiscal general del Estado, sino que también le ha impuesto una multa de 20 euros al día durante 12 meses, es decir, un total de 7.200 euros.

Además, también tendrá que indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros por daños morales, y pagar las costas del juicio.

Dos de los siete magistrados del Tribunal Supremo han emitido un voto particular discrepante

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.

Las costas procesales que pagará a Alberto González Amador

También tendrá que abonar las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular y debe indemnizar a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, a 10.000 por daños morales.

Condenado el fiscal general

El fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autor de un delito de revelación de datos reservados a una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y una inhabilitación especial para el cargo del fiscal general del Estado durante dos años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer