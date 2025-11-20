Condenado el fiscal general a una multa de 12 meses e inhabilitación de dos años por revelación de datos reservados

El fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autor de un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Álvaro García Ortiz ha sido condenado a una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros) y una inhabilitación especial para el cargo del fiscal general del Estado durante dos años.

Dos votos particulares

Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.

Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.

Tendrá que indemnizar a González Amador con 10.000 euros

También tendrá que abonar las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular y debe indemnizar a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, con 10.000 euros por daños morales.