Sumar estalla: "El PSOE está paralizado con la corrupción y los abusos sexuales"

Lo ha dicho el Portavoz parlamentario y mano derecha de Yolanda Díaz, Enrique de Santiago: "Estamos muy contrariados y preocupadas porque nuestro socio de gobierno parece totalmente paralizado". Para Sumar, esta es la conclusión de cómo está "la otra parte del Gobierno -en referencia al PSOE- con demasiados casos de corrupción y demasiados casos de violencia machista, en general.

Santiago aclara enseguida que esto no significa que Sumar vaya a salir del Gobierno pero sí cree que ayer el presidente desperdició una buena oportunidad de dar explicaciones y rendir cuentas.

"Nos hubiera gustado que anunciara medidas de prevención claras para que estos sucesos de corrupción o violencia contra las mujeres, no vuelvan a repetirse". A juicio de Sumar, "algo hay que hacer. No moverse no es una opción. En España debe seguir habiendo un gobierno ejemplar y somos conscientes de que toca hacer un gobierno diferente. Y no es lógico no revisar su funcionamiento después de dos años de legislatura".

En todo caso, Enrique de Santiago no ha puesto ningún plazo límite a Moncloa si no pone en marcha la mencionada remodelación que exigía la Vicepresidenta Segunda en sus últimas intervenciones.

No estamos aquí para soportar la parálisis de Gobierno

A juicio del portavoz de Sumar, "estamos en el Gobierno para mejorar cosas como la vivienda o intervenir en los precios de los servicios básicos o prohibir las privatizaciones de servicios públicos como la Sanidad o la Educación, para mantenernos en la parálisis". Sumar recuerda que hay que dar un empuje contundente y cambiar "todo lo que sea necesario en el Gobierno" porque -en referencia a Vox y PP- "no puede llegar al poder ningún negacionista de la violencia machista" o aquellos que permiten a los ricos no pagar impuestos".

Sumar también quiere una reunión de trabajo urgente con el PSOE

Al igual que hiciera ayer Esquerra Republicana de Cataluña, la formación liderada por Yolanda Díaz pide una reunión urgente de los partidos de la coalición de gobierno y advierte que, si no hay cambios profundos, la izquierda que representan no va a poder renovar la confianza de los ciudadanos en las próximas elecciones. "Nosotros -dice Enrique Santiago- queremos relanzar el gobierno tras lo ocurrido con el partido mayoritario de la coalición (PSOE), porque nosotros no hemos causado este problema"- advierte.

Sumar cree que aunque el PSOE se resiste... habrá crisis de Gobierno.

En nombre de Sumar, Enrique de Santiago defiende que no hay ninguna duda de que esa reunión con el PSOE vaya a tener lugar, porque "no nos cabe en la cabeza que ante una solicitud tal, no se produzca un encuentro entre dos socios de gobierno". A pesar de ello y preguntado sobre si Sumar se fía de que Moncloa vaya a tomar nota de la necesidad de hacer una crisis en el consejo de ministros, Santiago ha repetido que su formación considera que el PSOE está desorientado y paralizado, algo normal - a su juicio- por lo que les está pasando, pero confía en que después del NO a la propuesta de remodelar el Gobierno, venga el Sí". Y concluye, tampoco nos gustaría que nos hagan perder el tiempo.