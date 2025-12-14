Pedro Sánchez asegura que a los españoles "les renta" este Gobierno: "Es un honor gobernar en un momento como este"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto en Cáceres para apoyar a Miguel Ángel Gallardo en su candidatura para la presidencia de la Junta de Extremadura, justo cuando queda una semana para las elecciones autonómicas. Allí, al hilo de lo que el partido ha vivido esta última semana, ha asegurado: "Gobernar es un honor y mucho más en un momento como este".

Así las cosas, Sánchez ha aseverado que a España "le renta" este Gobierno, porque ha subido el SMI, las pensiones, ha aumentado la cuantía de las becas o los permisos de paternidad y maternidad. "Le renta a las mujeres que sufren violencia de género tener un gobierno feminista que defiende sus derechos y no da un paso atrás", ha añadido, momento en el que todos los asistentes se han levantado para aplaudirle entre gritos de "¡Presidente, presidente!"

"Gobernar es dar la cara, es afrontar los problemas y dar soluciones", ha continuado justificando Sánchez la pregunta principal con la que ha comenzado su intervención: "¿Merece la pena gobernar?"

El señor Feijóo es presidente porque Casado denunció la corrupción de la señora Ayuso

En una semana crítica para el PSOE marcada por las denuncias de acoso sexual contra varios altos cargo del partido, así como las nuevas informaciones sobre casos de corrupción que afectan al partido, el presidente del Gobierno ha reiterado que el PSOE es "un partido feminista" y que es el primero en poner en marcha protocolos antiacoso, algo que ha pedido al resto que hagan.

Según el líder del Ejecutivo, el PSOE es el partido que más cosas ha hecho por las mujeres. "Somos los primeros en aprobar una ley de trata, los primeros en defender la abolición de la prostitución..." Y que "aunque habremos cometido errores", los derechos de las mujeres se han conseguido gracias al PSOE. "Todos, todos", ha manifestado.

Asimismo, ha aseverado que han actuado "con contundencia y transparencia" tanto en los supuestos casos de acoso como en los supuestos casos de corrupción, a diferencia del Partido Popular. "En el PP hay connivencia con la corrupción. El señor Feijóo es presidente porque Casado denunció la corrupción de la señora Ayuso. ¿Qué lecciones nos van a dar? Por eso es un honor gobernar en este tiempo tan convulso y tan complejo", ha declarado.

Hay una cuarta opción: respetar el resultado electoral aunque no te guste

Sobre la entrevista que ha dado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en La Vanguardia, donde ha dicho que España solo tiene tres opciones, "moción de censura, moción de confianza o adelanto electoral", ha ironizado con que cuando gobierna la derecha no pide nada de eso, sino que está a favor de que se agoten los cuatro años de legislatura.

"Lo que le digo al señor Argüello es que hay una cuarta opción: respetar el resultado electoral aunque no te guste", y le ha animado a que se presente a las elecciones junto con Abogados cristianos: "A ver qué resultado saca", ha espetado. Sánchez también le ha recordado que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó con la llegada de la democracia".

Además, ha asegurado que no está cansado. "Este Gobierno es incansable cuando se trata de mejorar las condiciones de la gente", ha puntualizado, al mismo tiempo que ha pedido no olvidar "nunca por qué militamos en el PSOE".

Asimismo, ha reconocido que "no es suficiente" con todo lo que el Gobierno ha hecho en este tiempo porque es "necesario" el "compromiso de los gobiernos autonómicos". Según Sánchez, se les han dado 300 millones de euros más en comparación a los gobiernos del PP, pero los presidentes populares recortan los recursos.

Menos mal que gobernamos nosotros

De la misma forma, Sánchez ha hecho un repaso por todo lo que ha pasado durante los siete años que lleva en el Gobierno. "Menos mal que gobernamos nosotros", ha dicho aliviado, al tiempo que se ha preguntado qué habría pasado si hubiera gobernado el PP en la pandemia, en el volcán de la Palma o durante las crisis energéticas.

Sánchez ha pedido el voto para Gallardo porque la papeleta del PSOE representa "el progreso", mientras que las papeletas de PP y Vox representan "la involución" y ha cargado contra estos partidos por desmantelar "a la chita callando" el Estado de Bienestar, mientras que a públicamente "chillan, gritan e insultan". "Por eso el 21 de diciembre hay que poner fin a esta coalición negacionista para abrir una nueva etapa", ha concluido.