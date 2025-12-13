Julia Otero: "Tenemos una infame patulea de babosos, puteros y corruptos, una peste humano-porcina que ahoga la respiración pública"

El PSOE está viviendo una de sus semanas más 'horríbilis' por la cascada de dimisiones, aperturas de expediente y detenciones debido a los presuntos casos de acoso sexual y corrupción que están salpicando a dirigentes y personas relacionadas con el partido.

La trama de los hidrocarburos, el caso Plus Ultra, Servinabar, SEPI o las mascarillas son sólo algunos de los casos que han copado las portadas de los principales diarios esta semana. Pero, sin duda, lo que más críticas y enfado está suscitando son las denuncias por acoso sexual que varias militantes socialistas han interpuesto contra altos cargos del partido.

El 'Me too' socialista

El caso que inició este 'Me too' en el PSOE fue el de Francisco Salazar, exasesor de Moncloa y el hombre que estuvo a punto de suceder a Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización del PSOE en julio de este año. Una investigación de 'Eldiario.es' destapó denuncias de varias militantes contra él, por lo que finalmente se decidió apostar por Rebeca Torró para el cargo.

Sin embargo, cinco meses después de destaparse esas denuncias, una nueva investigación del mismo medio aseguró que la dirección no había dado respuesta a las denunciantes y que, de hecho, esas denuncias habían desaparecido del sistema. La indignación fue tal que en los chats internos del partido se empezó a verbalizar el enfado con la dirección por la gestión del asunto, llegando a decir algunas personas que lo que había hecho el PSOE había sido intentar "tapar" lo ocurrido.

"Infame patulea de babosos, puteros y corruptos"

Rebeca Torró compareció ante los medios este viernes para negar un intento de ocultar los casos de acoso sexual: "Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de tapar ningún caso", dijo, mientras pedía disculpas a las víctimas por el "error" en la gestión de las denuncias. En la misma línea se expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un corrillo con periodistas el Día de la Constitución (6 de diciembre), quien asumió "en primera persona" el "error" en la celeridad con la que se había dado respuesta a las víctimas.

Sobre este asunto reflexiona Julia Otero durante su columna inicial en 'Julia en la onda'. Aunque comienza hablando de la publicación de la sentencia condenatoria al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también comenta la situación insostenible que vive el PSOE: "Tenemos una infame patulea de babosos, puteros y corruptos, una auténtica peste humano-porcina que ahoga cualquier intento de respiración pública".

Julia Otero: "Tenemos una infame patulea de babosos, puteros y corruptos, una peste humano-porcina que ahoga la respiración pública"