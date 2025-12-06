Pedro Sánchez asume el "error" en la velocidad de la gestión del caso Salazar, pero niega que haya sido "premeditado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez sobre el caso Salazar, tras destaparse que dos militantes denunciaron al exdirigente socialista por presunto acoso sexual a través del canal interno del partido. Hasta ahora, el presidente no se había referido al caso, pero en conversaciones informales con los periodistas durante el acto de la Constitución ha hecho las primeras declaraciones al respecto.

Cuenta el jefe de Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, que Pedro Sánchez ha dicho que desde el principio han actuado poniendo en marcha el protocolo necesario y que las denunciantes tienen todo el apoyo del Gobierno. Sánchez también ha afirmado que el PSOE es un partido feminista y ha asumido personalmente el error en la velocidad de la tramitación de las denuncias: "Yo asumo el error", pero ha aclarado que no ha sido un error buscado, ni "premeditado".

Asimismo, el presidente ha ofrecido la ayuda y el apoyo del partido a las dos denunciantes de Salazar si deciden llevar el caso a la Fiscalía, tal y como explica la Agencia EFE. También ha negado que Francisco Salazar haya sido protegido por la formación.

Sin contactos con Junts

Además, en la misma conversación, según informa EFE, el presidente ha asegurado que no hay contactos con Junts para recomponer la relación, pese a sus últimas decisiones destinadas a cumplir los acuerdos con esta formación, pero sí ve que hay una amplia mayoría de socios parlamentarios que quieren que se agote la legislatura.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que los objetivos prioritarios de la legislatura son lograr la plena normalidad en Cataluña, ejecutar los fondos europeos y seguir dando pasos en materia de avances sociales frente a los recortes que pretenden el PP y la ultraderecha.

Al plantearle si hay agua para lanzarse a buscar la reconciliación con Junts, se ha limitado a señalar que hay legislatura y que es firme la determinación de agotarla y llegar a 2027.