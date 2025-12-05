El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos y le expedienta tras la denuncia de acoso sexual

El PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga). Se le suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual presentada ante el propio partido y ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que ha abierto diligencias preprocesales.

Así consta en la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, que se dicta tras solicitar la Secretaría de Organización Provincial del PSOE de Málaga dicha suspensión cautelar de militancia al tener conocimiento de la apertura de las referidas diligencias preprocesales.

El documento precisa que del análisis de la información conocida por la Comisión Ejecutiva Federal, "sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer", se desprende que presuntamente podría haber incurrido en lo establecido en dos artículos del Estatuto Federal, calificados como falta grave y como falta muy grave por supuesta "mala conducta cívica o ética".

Los mensajes de acoso sexual que denunció una militante

La denuncia de la militante ante la Fiscalía, de noviembre de este año, señalaba que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", que le generaron "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Unos mensajes enviados en el entorno laboral y "también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral". La mujer había denunciado estos hechos a nivel interno en el partido en junio y en octubre.

Según ha publicado el diario 'Sur', Antonio Navarro le envió esta serie de mensajes explícitos en septiembre de 2021, tales como como: "No me esquives, que te quiero meter ficha"; "lo a gusto que estaríamos con una copa de vino y un sofá"; "aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena"; y le pregunta "¿ese escote lo has tenido siempre?".

La mujer aseguró que durante varios días le siguió escribiendo cosas como: "Cuando te enfadas te pones muy guapa"; "te ponía ahora mismo de vuelta y media"; "preferiría una foto tuya", "¿por qué estás tan buena?" o "iré depilado por si tienes un desliz".

Además, esta militante explica que Navarro insistió por WhatsApp para hablar con ella por teléfono. "Llámame", "era una broma", "cógeme el teléfono que te cuente una cosa y ya no te molesto más" o "te quiero".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero