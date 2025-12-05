El PSOE trata de solucionar la crisis por el caso Salazar mientras varias voces piden que se eleve a Fiscalía

El terremoto por el supuesto caso de acoso sexual del exdirigente socialista y exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, Francisco Salazar, continúa en Ferraz mientras los cimientos del partido se remueven, sobre todo a raíz de que cada vez más voces han pedido a la dirección nacional que eleve el caso a la Fiscalía ante los indicios claros de delito.

"Es un día difícil para el partido", reconocieron a EFE fuentes del PSOE sobre la jornada de este jueves, no sólo porque el caso ha ocupado portadas de todos los diarios nacionales, sino porque también ha centrado los principales ataques de la oposición. Los socialistas no ocultan el golpe que supone esta situación y lo incómodo del momento, sobre todo después de la tensa reunión que mantuvo la Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE con las responsables de Igualdad de las federaciones regionales.

"Asco y decepción"

En dicho encuentro se manifestó el "asco" de las federaciones regionales con el asunto y la "decepción" con la gestión, por lo que se le pidió a Pilar Bernabé que tomara medidas al respecto y elevase el caso a la Fiscalía si los indicios de delito eran claros. Lo que comenzó como una petición en el ámbito privado de una reunión, se extrapoló a lo público cuando varias dirigentes socialistas expresaron su malestar, exigieron explicaciones convincentes, premura para dar respuesta a las denunciantes y que se llevase a la Fiscalía.

"Quiero que todo quede muy claro, negro sobre blanco", reclamó la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández, que ocupó el cargo de secretaria de Igualdad en el partido de finales de 2021 a principios de 2024. De la misma opinión fue Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, que exigió al partido que, una vez que el Comité Antiacoso acabase sus averiguaciones, las pusiese en conocimiento de la Fiscalía.

El PSOE no tiene previsto remitirlo a la Fiscalía

Según publica 'Eldiario.es', el partido no tiene previsto remitir a la Fiscalía el caso Salazar a pesar de las continuas peticiones de hacerlo, ya que la dirección asegura que necesitaría la autorización de las denunciantes para hacerlo. Sin embargo, la explicación no convence a algunas feministas de la formación que sí consideran que hay "indicios serios" de un posible caso de acoso sexual y "abuso de poder".

No obstante, la información asegura que Ferraz busca una solución de urgencia para acabar con el procedimiento y piden a sus dirigentes que mantengan la prudencia en sus declaraciones públicas y no opinen "gratuitamente" hasta que se sepa el resultado de la investigación del órgano correspondiente.