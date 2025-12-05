El voto femenino, vital para Sánchez, en jaque: los audios de Koldo y Ábalos, las pulseras y ahora el caso Salazar

El voto femenino fue una de las claves que permitió a Pedro Sánchez mantenerse en la Moncloa en las últimas elecciones. En 2023, según el CIS, el PSOE aventajó al PP en casi seis puntos entre mujeres, y la izquierda superó a la derecha por 13 puntos dentro de este segmento decisivo. Un 38 % de las mujeres preferían a Sánchez como presidente, frente al 28,2 % que apoyaba a Alberto Núñez Feijóo.

Por eso, la crisis que atraviesa ahora el PSOE socava esa confianza de las mujeres y sitúa al líder y al partido en un escenario muy complicado si no consigue revertir la tendencia antes de los próximos comicios.

El caso Salazar: la chispa que ha encendido el malestar

El detonante más reciente ha sido el caso de Francisco Salazar, exasesor de Sánchez en Moncloa y figura que estaba llamada a suceder a Santos Cerdán. Varias trabajadoras del PSOE y de la Presidencia denunciaron en verano presunto acoso sexual y comportamientos machistas.

Pese a ello, el partido no activó una investigación interna hasta esta semana. Las denunciantes alertaron incluso de que los expedientes habían desaparecido durante unas horas de la plataforma interna, lo que se ha atribuido a un fallo informático.

El desconcierto en las filas socialistas se ha multiplicado. Muchas dirigentes de Igualdad reprochan que un partido que se reivindica feminista hubiera dejado en suspenso un caso así durante meses y sin escuchar formalmente a las víctimas. La reunión urgente convocada esta semana por Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, refleja el daño interno que ha provocado el asunto.

Los audios de Koldo y Ábalos: un golpe previo al prestigio feminista del PSOE

Pero el caso Salazar no surge en el vacío. Llega tras el desgaste causado por el caso Koldo, una trama que no solo destapó supuestas irregularidades en contratos públicos, sino también audios de contenido sexualmente explícito entre Koldo García y José Luis Ábalo.

En esas grabaciones, Koldo daba indicaciones a mujeres sobre la ropa, el cuerpo y las poses que debían adoptar para encuentros sexuales, o conversaba con Ábalos sobre mujeres como si fueran mercancía. "Cualquier posición que permita ver la teta o el culo", llegó a decir Koldo.

El propio Sánchez calificó estos audios de "repugnantes" y contrarios a los valores feministas del PSOE. Pero en el seno del partido muchas mujeres no olvidan que, pese a las advertencias previas sobre la conducta de Ábalos, el exministro volvió a ser incluido en listas electorales en 2023.

Las pulseras antimaltrato: un tercer frente

A estos escándalos se suma la polémica por las incidencias detectadas en las pulseras telemáticas de alejamiento. El Observatorio contra la Violencia de Género comunicó fallos en estos dispositivos en enero, febrero y marzo de 2025, señalando problemas que requerían mejoras urgentes. Aunque Igualdad asegura que trabaja en ello, el asunto ha generado inquietud sobre la eficacia de las herramientas destinadas a proteger a las víctimas.

El PP ve una oportunidad en la pérdida de crédito feminista del PSOE

En este contexto, el PP ha activado una estrategia para captar el voto femenino desencantado. Feijóo sostiene que "el PSOE se ha convertido en un partido peligroso para las mujeres" y cree que la acumulación de escándalos ha debilitado la imagen feminista de Sánchez. En Génova analizan que el deterioro se inició con la crisis de la ley del "solo sí es sí" y ha escalado con los casos Koldo y Salazar.

Datos que ya eran preocupantes… y que podrían empeorar

Antes incluso de que estallara el caso Salazar, el sociólogo Ignacio Urquizu advertía en Más de Uno de un vuelco inédito: "Vox ha triplicado su apoyo entre las mujeres y el PSOE baja 10 puntos en un año". Según su análisis, el voto femenino socialista se ha resentido especialmente por el caso Koldo y por el debate sobre prostitución, aunque Sánchez mantenía buena valoración personal entre las mujeres.