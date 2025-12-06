Feijóo acusa a Sánchez de ocultar las denuncias contra Salazar: "Lo sabía y lo tapó"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante los medios de comunicación minutos antes de iniciarse los actos en conmemoración de los 47 años de la Constitución de 1978. Allí, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sabía" de las denuncias de acoso sexual contra el que fuera su asesor en Moncloa, Francisco Salazar, y las "tapó".

"Tenía que tener conocimiento de las denuncias"

Feijóo se ha mostrado convencido de que Sánchez "tenía que saber" de la existencia de dichas denuncias que dos trabajadoras del PSOE registraron en el canal interno del partido contra el que iba a ser el sustituto de Santos Cerdán en el cargo de secretario de Organización del PSOE: "Era uno de sus hombres de absoluta confianza y uno de los muñidores de las primarias" con las que recuperó el control del PSOE en 2017.

El líder popular también ha criticado la "hipocresía" del discurso feminista del PSOE porque Sánchez "lo sabía y lo tapó": "Ha estado seis años conviviendo con él en La Moncloa, tenía que tener conocimiento de las denuncias de compañeras del señor Salazar hacia sus actitudes no solo machistas, sino en mi opinión punibles y con responsabilidad penal. Y, como siempre, lo sabía y lo tapó. Esta es una práctica generalizada de la hipocresía del Partido Socialista y, muy concretamente, del Gobierno sanchista".

El PP "ha pasado página" en Valencia

Feijóo también ha sido preguntado por los mensajes de WhatsApp entre Salomé Pradas y Carlos Mazón la mañana de la Dana y ha asegurado que el PP ha "pasado página definitiva" en la Generalitat Valenciana tras la salida del expresident.

Feijóo ha afirmado que está "convencido" de que Mazón ha dicho "aquello que considera que es verdad" y ha añadido que no tiene "nada más que añadir" sobre los posibles cambios de versiones de Mazón: "Ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel", mientras que no hay un solo político socialista en España que las haya asumido en los últimos años.