Sánchez acusa al PP de "privatizar" la sanidad: "El artículo 43 no defiende el negocio de unos pocos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados con motivo del 47º aniversario de la Constitución Española. Durante su discurso, ha acusado al Partido Popular de privatizar la sanidad pública, después de conocerse la polémica por las listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Dado que "estamos de celebración", el presidente ha puesto de manifiesto el artículo 43, que consagra "la obligatoriedad, la garantía por parte de los servidores públicos de la salud pública", como un recordatorio para los populares. Sánchez ha atacado al PP por "los recortes, los aumentos de las listas de espera y las privatizaciones allí donde gobiernan" y les ha recordado que este artículo reconoce el derecho a la salud pública y "no el negocio de unos pocos".

"El Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano. Va a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para defender y hacer realidad ese artículo 43 y, por tanto, hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa", ha sentenciado el líder del Ejecutivo.

Vemos, allí donde gobierna la derecha con el apoyo de la ultraderecha, un desmantelamiento

Sánchez ha llamado a la oposición "profetas del desastre", porque reiteran en sus discursos que "España se hunde, España se rompe, España camina, si no es ya, una dictadura". Algo "curioso" y "paradójico", a su juicio, porque son los mismos "nostálgicos", "herederos" o "los que pactan" con los verdaderos herederos de la dictadura franquista.

Por eso, Sánchez ha señalado la contradicción de estos partidos que aseguran que España se hunde, "pero sus presidentes celebran los buenos datos de empleo" o que España se rompe, "cuando precisamente este Gobierno ha dado más de 300 mil millones de euros respecto a la administración anterior". Por eso, el presidente se ha mostrado contundente: "Lo que estamos viendo allí donde gobierna la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, es un desmantelamiento".

Así las cosas, Sánchez ha dicho "alto y claro" que España "vive hoy uno de sus mejores momentos" y que, en comparación con otros países europeos, está creciendo. "Representamos el 40% del crecimiento económico de la zona euro", ha indicado el líder del Ejecutivo, al mismo tiempo que ha presumido de otros buenos datos, como que España es el tercer país de Europa donde más se ha reducido la desigualdad o el tercer país donde más ha aumentado el poder adquisitivo para las familias.

Europa no es una vasalla de ningún poder político

Otro de los artículos que ha puesto de manifiesto es el artículo 10, relativo a los Derechos Humanos. En un contexto político internacional marcado por las guerras, Sánchez ha reivindicado "la posición consistente y coherente que tiene España ante el neo imperialismo de Putin en Ucrania y ante el atropello y el genocidio que se ha perpetrado por parte del primer ministro Netanyahu y su gobierno en Palestina".

Por todo ello, ha asegurado que, aunque ahora Europa enfrenta varios desafíos, "no va a ser nunca tutelada por nadie. No es una vasalla de ningún poder político ni tampoco de ningún poder nacional".

Para finalizar, el presidente del Gobierno ha recalcado que, aunque es un día de "celebración", también es un día de "reivindicación" de la Constitución porque "las administraciones conservadoras con el apoyo de los ultraconservadores están desmantelando el Estado de Bienestar e incumpliendo la Constitución", mientras que el Gobierno progresista está "donde quiere que los españoles esté", por ejemplo, con el derecho internacional humanitario, el multilateralismo y "la defensa y promoción de un Estado del Bienestar fuerte".