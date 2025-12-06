Ayuso acusa al Gobierno de "exagerar" y querer tapar su "corrupción" atacando a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido ante los medios de comunicación a las puertas del Congreso para anunciar que se ha abierto una nueva investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en el Hospital de Torrejón de Ardoz, público de gestión privada.

Ayuso ha negado las últimas informaciones sobre el uso de material "no reutilizable" por parte de los profesionales sanitarios, que habrían recibido órdenes de la gestión del hospital. La presidenta ha acusado al Gobierno de "exagerar" hasta "crear auténticos escándalos" cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de las comunidades del PP.

"Rencillas" entre directivos

Respecto a la información de las presuntas irregularidades en el hospital, ha dicho que "en honor a la verdad" se publique "todo lo que se ha dicho en una conversación privada" y lo ha achacado a "rencillas" entre directivos. Aún así, ha anunciado la apertura de una nueva investigación (que se une a las 40 que ya se realizan anualmente) y ha aplaudido que se haya apartado al CEO de Ribera Salud tras la filtración de su audio.

La presidenta ha acusado al Gobierno de querer tapar sus "problemas de corrupción y de mala gestión" atacando a la región madrileña y ha dicho que no se trata por igual a las comunidades gestionadas por otros partidos, y prueba de ello es Cataluña y la crisis de la peste porcina: "Ahí no se buscan responsabilidades políticas, si fuéramos nosotros, estaríamos apañados", ha dicho, en referencia a que el presidente catalán es el socialista Salvador Illa.

Respuesta "contundente y sin paliativos"

La presidenta ha defendido al hospital de Torrejón y a sus profesionales, así como que las inspecciones realizadas al centro sanitario demuestran que los datos de espera "son inmejorables" y su trabajo es "impecable".

Además, ha insistido en que cualquier persona que "utilice la sanidad de Madrid" y "haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá una respuesta contundente y sin paliativos".

A pesar de ello, ha pedido que se publiquen los audios íntegros de las grabaciones del CEO del hospital que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico para que se sepa "toda la verdad" y se puedan extraer "todas las conclusiones".

En la Consejería de la Comunidad de Madrid no dan por terminada la investigación tras la publicación de la grabación de Pablo Gallard, CEO del grupo sanitario Ribera Salud que ha dimitido como gestor del centro, pero de momento no ven razones para plantearse la ruptura del contrato con esta empresa.