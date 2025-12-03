Madrid convoca de urgencia a la empresa que gestiona el Hospital de Torrejón tras la polémica por las listas de espera

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha movilizado a un equipo multidisciplinar que se ha personado en el Hospital de Torrejón de Ardoz para "constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos". Así lo ha señalado el departamento que dirige Fátima Matute tras conocerse el contenido de unos audios del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, que gestiona el centro hospitalario del municipio. La Consejería ha convocado una reunión de carácter de urgencia con la empresa gestora para profundizar en el asunto.

El contenido de estos audios ha sido revelado por el diario El País este mismo miércoles. En ellos se puede escuchar al CEO del grupo en una reunión con una veintena de cargos del grupo y el hospital el pasado 25 de septiembre. "En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a "hacer iteraciones" para "alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones".

Por su parte, la Consejería ha recalcado que no ha detectado hasta ahora "ningún incumplimiento" por parte de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz en cuanto a "las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público", pero ha remarcado que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder". Insiste en que "en ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)".

En cualquier caso, la Consejería afirma que dispone de los mecanismos necesarios "para garantizar la adecuada prestación de la asistencia" y ha remarcado que se mantienen reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo.

Ante estas informaciones, tanto PSOE-M como Más Madrid han anunciado este miércoles que están preparando acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante dichas prácticas por parte de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz, que busca "aumentar su beneficio económico".

Se pedirán las "explicaciones necesarias"

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que se pedirán "cuántas explicaciones sean necesarias" y ha resaltado que la atención que se da en todos los hospitales de la región es "excelente".

García Martín recuerda que "la Consejería de Sanidad está siempre encima de todos y cada uno de los hospitales, sea cual sea el tipo de gestión que tengan para conseguir una atención excelente de todos los ciudadanos, y lógicamente el Hospital de Torrejón no es una excepción".

Sánchez acusa al PP de negociar con la salud

Por su parte, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de "hacer de la salud un negocio" y una "oportunidad para enriquecerse" por las supuestas prácticas de la empresa concesionaria. "Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. El CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente: en eso consiste la privatización de la sanidad. Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias", ha escrito en su cuenta de X (antes Twitter).

No lo vamos a permitir

Tras ello, Sánchez ha asegurado que el Gobierno no lo va a permitir y que va a defender la sanidad pública "con todos los instrumentos" con los que cuenta el Estado. "No lo vamos a permitir".