El tenso rifirrafe de Rufián y Feijóo: de "mentiroso" y "cuñao" a "colaborador necesario" de Pedro Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la comisión de investigación de la dana en el Congreso en una tensa sesión en la que ha sido especialmente bronco el turno del interrogatorio del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El portavoz de ERC ha comenzado su turno de preguntas acusando a Feijóo de "mentir" en sus respuestas anteriores y ha enumerado las seis veces en las que ha dicho lo que, según ha señalado, no era cierto.

Al inicio de su intervención Rufián ha indicado que Feijóo no ha dicho la verdad en varios momentos como cuando ha dicho que la Confederación Hidrográfica del Júcar no había avisado de la dana o sobre los mensajes que envió al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Feijóo le ha contestado que "es muy entrañable ver cómo es el colaborador necesario del Gobierno de España" y Rufián le ha espetado que es un "cuñado".

Rifirrafe por las víctimas y quejas a la presidenta

En otro momento, Rufián le ha preguntado a Feijóo si respeta a las víctimas y éste le ha contestado que ha hecho "bastante más" que él, "que no hizo nada". A partir de ahí se han sucedido una serie de preguntas e interrupciones en las que se han mezclado la dana con el accidente de Adamuz o las víctimas de las residencias en Madrid.

Los populares se han quejado en varias ocasiones del papel de la presidenta Carmen Martínez (PSOE), quien ha tenido que llamar al orden tanto al compareciente como a los disputados presentes mientras en algunos momentos la sesión parecía escapársele de las manos.

Las interrupciones y las intervenciones solapadas han sido la tónica durante toda la sesión en la que Feijóo ha asegurado que él siempre ha mantenido la misma versión, que el Gobierno debió declarar la emergencia y que no hizo todo lo que podía hacer y ha recordado que él no ha borrado los mensajes: "No tengo nada que ocultar, he dado más explicaciones de la dana que responsables del Gobierno", ha señalado.

Feijóo ha entrado al enfrentamiento directo con Rufián al que ha llamado "valiente" cuando se trata de encararse con él, pero "cobarde" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este punto Feijóo le ha reprochado a Rufián que pida la dimisión del ministro de Transportes por un muerto en Cataluña y no haga lo mismo por los 46 muertos de Adamuz, a lo que el portavoz de ERC ha reaccionado especialmente molesto preguntándose "por qué Puente tiene que dimitir al cuarto día de la tragedia, después de 17 entrevistas y dos comparecencias por la soldadura de una subcontrata de Adif cuando usted encubrió a un homicida y un psicópata durante un año y lo compara con un descarrilamiento".