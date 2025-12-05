Ayuso se compromete a erradicar cualquier mala práctica en la sanidad madrileña

Isabel Díaz Ayuso se ha referido por primera vez a la polémica del Hospital de Torrejón de Ardoz para advertir de que “cualquier mala práctica será erradicada con contundencia”. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado su discurso durante el acto de celebración del Día de la Constitución en la Real Casa de Correos para garantizar que “con la información necesaria en la mano” actuarán “sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia” en defensa del sistema sanitario y de los madrileños.

Ha pedido además la “máxima confianza” para los profesionales que trabajan en el Hospital de Torrejón. “Ni ellos ni ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por ningún otro interés”, ha señalado Ayuso. Es algo de lo que siempre se ha ocupado la Comunidad de Madrid, asegura, “y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida”, ha concluido.

Defensa de la Constitución

La presidenta madrileña ha hecho en su discurso una férrea defensa de la Constitución que este sábado cumple 47 años. Ha apelado a los “hijos de la Transición”, a quienes han nacido ya bajo el amparo de la Carta Magna, para que no permitan que “intereses particulares” echen por tierra lo que tanto ha costado conseguir.

“Hemos de dar nuestra mejor versión para que no nos acostumbremos a que todo vale, que otros son peores, al total y qué más da… bajo el terrible individualismo”, ha señalado Ayuso, que ha avisado de que la concordia y la Constitución “se ratifican cada día” a través de su cumplimiento pero pueden “perderse de un día para otro” porque “lo fácil es derruir, lo difícil es construir”. Por eso, ha hecho también un llamamiento a la unión de los españoles que “nos hace más fuertes”, recordando que nuestro país “ya ha sufrido bastante por culpa de las divisiones”.