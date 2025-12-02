El Movistar Arena ampliará su aforo en conciertos y espectáculos deportivos gracias a su plan de autoprotección

Isabel Díaz Ayuso ha detallado que de esta forma se podrá ampliar la capacidad en los conciertos hasta 20.008 espectadores (frente a los más de 17.000 actuales), mientras que en el caso de los partidos de baloncesto llegaría hasta los 15.000, superando en 2.000 las cifras de este momento: “esto será una gran noticia de cara al EuroBasket 2029, y nos va a permitir optar a grandes eventos como los partidos de la NBA”, ha subrayado.

El Movistar Arena celebra este año el 20º aniversario de su reapertura con más de 2 millones de asistentes, 1,2 millones de entradas a conciertos y creando 13.661 empleos, muchos de ellos jóvenes. Las actividades de este gran complejo de ocio han generado una media de 456 puestos de trabajo por evento, que suponen el 1,7% del empleo cultural en España. De estos, el 50% corresponde a informadores, azafatas y auxiliares; el 30%, a montadores, empleados de carga y descarga y ayudantes, y el restante 20% está constituido por técnicos, personal de seguridad y servicio de limpieza. Además, es el primer espacio de Europa y tercero del mundo por volumen de entradas y programación, solo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York y el Arena de Yokohama. De ellos, el 15% proviene de otras CCAA y el 5% son visitantes internacionales. Está previsto que este año 2025 alcance su récord con más de 230 espectáculos deportivos y culturales.

FERIA THE DISTRICT

Díaz Ayuso ha anunciado también que la región será la sede de la próxima edición de The District World Summit, el mayor evento europeo del sector inmobiliario, que ha elegido Ifema Madrid para 2026, donde prevén la asistencia de 15.000 profesionales, tras cuatro ediciones en Cataluña. The District aterrizará en Ifema Madrid del 22 al 24 de septiembre 2026 debido al apoyo de la Comunidad de Madrid, que ha estado implicada en cada edición del evento. En la última edición, congregó a 14.537 personas de 37 países diferentes y generó un impacto económico superior a los 35 millones de euros.