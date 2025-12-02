El Ayuntamiento anunciará en los próximos días qué ocurre con los coches sin etiqueta a partir de enero

A menos de un mes de que termine el año, los propietarios de los 300.000 coches sin etiqueta medioambiental que están empadronados en Madrid no saben todavía qué ocurrirá con ellos a partir del 1 de enero, cuando está previsto que quede prohibida su entrada en Madrid capital.

El Ayuntamiento está finalizando el último trámite para poder aprobar en la Junta de Gobierno la nueva ordenanza, según ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que avanza que “en los próximos días” darán cuenta de “cuál va a ser la decisión respecto al 1 de enero”.

“Este modelo de Madrid 360 y Zonas de Bajas Emisiones ha sido un éxito porque nos ha permitido conciliar las mejoras de la calidad del aire con las necesidades de movilidad de los ciudadanos”, ha destacado Carabante; por eso el Consistorio lo ratificará “próximamente”. Recuerda, no obstante, que primero se aprobará una ordenanza inicial que saldrá a audiencia pública para recoger las alegaciones “de quienes se sientan interpelados” y una vez se haya respondido a esas observaciones, el texto se tramitará en el Pleno del Ayuntamiento, donde los grupos políticos podrán presentar también alegaciones. “Por tanto, hasta el mes de marzo, mes de abril, no tendremos una ordenanza definitivamente aprobada”, ha concluido el delegado.

Premios 'Sueña Madrid'

Carabante ha hecho estas declaraciones desde el Centro Cultural San Francisco La Prensa, en Carabanchel, a donde ha acudido este martes para clausurar la entrega de los premios del concurso ‘Sueña Madrid’. De las más de 100 propuestas que ha recibido el Consistorio para transformar ocho ubicaciones de la capital, tres han sido galardonadas con 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

El Ayuntamiento aspira a construir un modelo de ciudad que ponga a las personas en el centro y, para lograrlo, ese futuro Madrid debe ser diseñado entre todos, defiende el delegado, especialmente por “quienes lo van a disfrutar que son los más jóvenes”.

‘Amaniel Vivo’, primer premio del concurso, busca dar una segunda vida a Bellas Vistas y el acueducto de Amaniel. Respetando la estructura original, incorpora zonas verdes y peatonales y bajo los arcos, espacios para galerías, cafeterías o bibliotecas. Aunque estos diseños no sean “plasmables al 100%”, apunta Carabante, “sí nos van a generar oportunidades e ideas”.

En segundo puesto ha quedado ‘Raíces del Agua’, diseñado para el entorno de Plaza de Castilla y completa el podio ‘El huerto de Antonio’, una propuesta para convertir el solar de Antonio López en un huerto capaz de autoabastecerse de energía

Los 56 proyectos mejor valorados se pueden visitar en una exposición que estará abierta al público hasta el 17 de diciembre en Carabanchel y que, luego, viajará por los otros seis distritos objeto del concurso.