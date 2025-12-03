Abren las pistas de patinaje sobre hielo en Madrid

La Pista de Hielo de Matadero abre sus puertas este viernes, la del Palacio de Cibeles lo hará el 13 de diciembre.

La pista de patinaje sobre hielo de Matadero Madrid, de 600 metros cuadrados, sin duda es una de las grandes estrellas de la programación navideña en la capital.

El acceso mantiene un precio de 6,5 euros por pase de 30 minutos, incluyendo el alquiler de patines. Los guantes (obligatorios) están a disposición del público por 1,6 euros, los elementos de apoyo al patinaje infantil (andadores) por 2 euros y los cascos se ofrecen de forma gratuita. Las entradas y los horarios están disponibles en las taquillas del recinto y en la página navidadmadrid.com.

Por cierto, del 20 de diciembre al 4 de enero, a partir de las 18 horas, Matadero Madrid volverá a sorprender con nevadas diarias, un atractivo que se suma a una programación con actividades para toda la familia y edades, desde instalaciones participativas, espectáculos, talleres de ilustración, creación, diseño, artesanía y escultura, además de propuestas de artes escénicas, zona de juegos y foodtrucks.

Los más pequeños disfrutarán, además, de espectáculos al aire libre diseñados especialmente para ellos, acompañados de una variada selección musical.

La pista de hielo de Cibeles

Instalada en la Galería de Cristal, la pista de hielo del Palacio de Cibeles, estará abierta al público desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero, referente de la Navidad madrileña desde 2012.

Con 400 metros cuadrados de superficie, la pista ofrece un entorno único para disfrutar de una actividad que cada año reúne a miles de patinadores. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del recinto (a 6,50 euros cada 30 minutos), en entradas.com y en navidadmadrid.com.

Los ciudadanos también podrán disfrutar de las pistas de hielo de la plaza de Colón, del estadio Metropolitano y en la avenida de Entrevías, en Puente de Vallecas.