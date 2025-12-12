Un nuevo caso de acoso sexual señala a un alcalde socialista de Córdoba: "¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?"

El conjunto de escándalos sobre acoso sexual que están surgiendo entre algunos cargos regionales del Partido Socialista tiene un nuevo y grotesco capítulo con las informaciones sobre el alcalde de la localidad cordobesa de Belalcázar. Francisco Luis Fernández, edil del del municipio de alrededor de 3000 habitantes del norte de la provincia andaluza, ha sido señalado por una serie de mensajes donde supuestamente expone un lenguaje lascivo con una compañera de trabajo.

Unos mensajes explícitos y reiterativos con una subordinada

El diario ABC ha difundido en exclusiva los mensajes que el alcalde de Belalcázar envió por mensajería instantánea a una mujer a la que distintas informaciones sitúan como subordinada del Consistorio, con frases de tono sexual explícito que han causado un enorme revuelo político y social.

Entre esos textos, que se han convertido ya en el símbolo del caso, figura la pregunta "¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?", junto a otras expresiones como "te tengo muchas ganas", comentarios sobre su cuerpo y alusiones a "una buena comida de almeja", acompañadas de fotografías del propio regidor.​

La mujer, que habría rechazado de forma reiterada estas insinuaciones con mensajes como "Anda duérmete" o "Déjate de gilipolleces", habría conservado los pantallazos como prueba de un presunto acoso continuado, que se habría extendido durante meses en el marco de una relación marcada por la posición de poder del alcalde.

La difusión pública de esos mensajes ha desencadenado una cascada de reacciones que cuestionan la compatibilidad de ese comportamiento con la responsabilidad institucional del primer edil.​

La defensa del alcalde en ABC: "Era algo privado, no era una empleada"

En una conversación con el Diario de Córdoba, el alcalde intenta justificar su conducta asegurando que esas conversaciones pertenecían a su ámbito estrictamente personal y que la mujer no era empleada municipal. Él lo describe como "Será una persona que he hablado con ella", pero "no es una trabajadora del Ayuntamiento", alega que el asunto es una cuestión privada y que "hacemos carnaza de todos lados".

Confiesa que se siente avergonzado de salir a la calle después del escándalo.

El manifiesto de las alcaldesas socialistas del 7 de diciembre

El pasado 7 de diciembre, tras surgir el escándalo del secretario general socialista de Torremolinos, las alcaldesas socialistas de Córdoba publicaron un comunicado apoyando a las militantes de Málaga contra un caso de acoso, proclamando "tolerancia cero" ante cualquier abuso machista, independientemente de siglas o cargos, y exigiendo protocolos rápidos e independientes.​

Ese mensaje rotundo, que insiste en que "ni las siglas ni los cargos están por encima del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia", ahora genera presión sobre el PSOE para actuar con coherencia en Belalcázar.​