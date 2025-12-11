Quién es Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar detenido por su vinculación con la nueva trama de Leire Díez

Antxon Alonso, empresario vasco ligado desde hace años a la obra pública y a la empresa Servinabar 2000 SL, se ha convertido en el tercer detenido de la nueva investigación de la UCO, un día después del arresto de Leire Díez y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Todo en torno a una nueva investigación por la presunta red de corrupción que tiene como rostro visible a Leire Díez, exmilitante del PSOE.

En esta nueva investigación la causa permanece bajo secreto de sumario, pero las pesquisas apuntan a que la red habría utilizado Servinabar y sociedades relacionadas para canalizar presuntas mordidas ligadas a contrataciones públicas, incluso dentro de organismos como la propia SEPI.

Un empresario clave

Joseba Antxon Alonso Egurrola procede del entorno empresarial vinculado a adjudicaciones públicas en Navarra y el País Vasco. Según informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, su papel habría sido central en la red de adjudicaciones presuntamente amañadas que orbitaban alrededor del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El empresario aparece señalado como un intermediario con conexiones políticas en el norte del país, y como uno de los primeros pilares de la trama que años después desembocaría en el caso Koldo.

El vínculo con Servinabar y la relación con Santos Cerdán

Alonso es fundador y administrador de Servinabar 2000 SL, mercantil a la que los investigadores atribuyen un rol esencial en el supuesto circuito de comisiones ilegales. La UCO sostiene que la empresa habría percibido alrededor del 2% de obras adjudicadas irregularmente a Acciona, acumulando cerca de 6,7 millones de euros en comisiones.

El vínculo directo de Alonso ccon Santos Cerdán se apoya en un contrato privado de 2016, hallado en un registro domiciliario, en el que el dirigente socialista adquiría el 45% de Servinabar por 6.000 euros. Ese acuerdo nunca fue elevado a escritura pública. Alonso reconoció ante el juez que Cerdán firmó el documento, pero aseguró que "no se ejecutó" y que quedó olvidado en un trastero. Además, a esta relación empresarial se suman pagos de SAPA, la conocida armamentística vasca, por 145.200 euros entre 2021 y 2022, que coincide con un préstamo público de 48,7 millones gestionado desde la SEPI por Vicente Fernández, también detenido.

Su papel en la trama

Los informes policiales atribuyen a Alonso no solo un rol empresarial, sino también político. Hay quien le sitúa como enlace del PSOE con Bildu y el PNV en Navarra y el País Vasco, extremo que el líder abertzale Arnaldo Otegi habría llegado a reconocer públicamente.

De hecho, Alonso llegó a declarar ante el Tribunal Supremo, donde negó cualquier pago de comisiones ilegales y rechazó que Cerdán fuera realmente su socio. Es decir, la misma versión que contó Cerdán y que también respaldó Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra.

Su detención

La detención de Alonso se ha producido un día después del arresto de Leire Díez y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, en una investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional y coordinada con la Fiscalía Anticorrupción.

La causa permanece bajo secreto de sumario, pero las pesquisas apuntan a que la red habría utilizado Servinabar y sociedades relacionadas para canalizar presuntas mordidas ligadas a contrataciones públicas, incluso dentro de organismos como la propia SEPI. Alonso se sitúa como el nexo entre el núcleo del caso Koldo y la nueva trama que ahora salpica a Díez.