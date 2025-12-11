Leire Díez, el caso de la 'fontanera' del PSOE que ha mutado en corrupta tradicional

El caso Leire Díez irrumpió con las revelaciones de unos audios con empresarios y ha derivado en su detención por orden del juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dentro de una operación que se encuentra bajo secreto y que está relacionada con contrataciones irregulares.

La investigación tendría que ver con los contratos públicos que pudo haber obtenido Díez mientras fue consejera de la empresa Cistec Technology entre octubre de 2021 y mayo de 2023. Además, la exmilitante socialista fue la responsable de comunicación de la empresa pública Enusa, dependiente de la SEPI, entre octubre de 2018 y octubre de 2021.

Leire Díez, de desconocida a estar en el foco

El nombre de Leire Díez era desconocido para el gran público hace unos meses, pero unas investigaciones periodísticas sobre sus maniobras para favorecer los intereses de Ferraz hicieron que de repente adquiriera notoriedad mediática y fuera apodada como la "fontanera" del PSOE.

Leire, periodista de formación, pasó de trabajar en empresas públicas como Correos o Enusa a convertirse en el centro de una crisis política por su papel fuera del aparato institucional del PSOE.

Unos audios y documentos la vinculaban con maniobras para desacreditar a mandos de la Guardia Civil, ofrecer pactos a cambio de información y actuar, supuestamente, en nombre del partido para frenar filtraciones que podrían comprometer al entorno de Pedro Sánchez.

Por estos hechos, Leire fue imputada por los delito de cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid tras la denuncia de dos fiscales a los que supuestamente habría intentado sobornar con diversos beneficios a cambio de información sensible contra mandos de la UCO y conta el fiscal jefe Anticorrupción, Alejando Luzón.

Tras su detención por presunto cohecho y tráfico de influencias relacionados con contratos públicos, el PSOE se desmarca e insiste en que ya no es militante del partido y pide respeto al proceso judicial.

Lo cierto es que fue un día después de que se publicaran los audios de Leire Díez cuando Leire renunció a la militancia en el PSOE, es decir, los supuestos hechos por los que está imputada se habrían producido cuando sí era militante del partido.

De "fontanera" a un caso "clásico" de corrupción

El caso de Leire Díez ha resultado ser un "clásico" de corrupción por los nombres que se repiten en el caso y por los delitos por los que está siendo investigada. Alsina ha explicado en Más de uno que recién llegado Sánchez a Moncloa, desde 2018 hasta 2021 Leire Díez fue la responsable de comunicación de Enusa, la empresa del uranio que dependía de la SEPI. Y que presidía desde 2018 el otro detenido Fernández Guerrero por recomendación de María Jesús Montero.

Cuando un año después tuvo que dimitir al imputársele irregularidades en la adjudicación de Aznalcóllar -y de las que acabó siendo absuelto- buscó refugio en la empresa privada. En Servinabar concretamente, la empresa que tenían a medias Santos Cerdán y Antxón Alonso.

"Los mismos nombres se repiten de otros casos de presunta corrupción ya conocidos. Aquí no aparecen Ábalos y Koldo porque el ministerio del que depende la SEPI es el de Hacienda. El de María Jesús Montero, que no ha abierto la boca desde el jueves pasado", ha explicado Alsina.