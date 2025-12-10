Detenida Leire Díez, la exmilitante socialista conocida como la fontanera del PSOE

La exmilitante socialista Leire Díez ha sido detenida tal y como ha adelantado la agencia EFE. El arresto se ha producido por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press. Permanece en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos. En la operación también ha sido detenido el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

Las fuentes consultadas han precisado que se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que está bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Hasta ahora, conocíamos los detalles de su causa, que se enmarca en las diligencias que dirige el juez Arturo Zamarriego por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Antecedentes de la investigación

Hace tres semanas, Díez compareció ante el magistrado para responder por las grabaciones aportadas por el fiscal Ignacio Stampa, en las que una voz atribuida a ella se presentaba como "la mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Durante aquella declaración, negó tanto su vinculación laboral con el partido como la autenticidad de la voz registrada.

Conocida como la fontanera del PSOE, declaró durante cerca de hora y media y respondió a las preguntas del juez, del fiscal y de su defensa, pero evitó hacerlo ante las acusaciones populares. Sostuvo que no trabaja para el PSOE y que solo se reunió en dos ocasiones con Cerdán, según dijo, "para advertirle de que el partido estaba siendo víctima de determinadas causas judiciales" y en calidad de periodista.

La batalla por las grabaciones

Su defensa solicitó la nulidad de los audios que forman parte del sumario. Considera que la grabación de tres horas en la que conversa con el fiscal Stampa vulnera derechos fundamentales al haber sido realizada por un funcionario público "sin autorización judicial". Alegan que afecta a su intimidad y a su derecho a no declarar contra sí misma.

También pidió retirar otro audio registrado en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, donde supuestamente se hablaba de obtener información comprometedora sobre agentes de la UCO. Su abogada, Eva Bejarano, sostiene que se trataba de una consulta profesional sujeta al secreto y a la privacidad.