Muere Robe Iniesta a los 63 años, líder de Extremoduro y icono del rock español

La música, las letras y el rock español están de luto. Según comunicaba esta madrugada a través de las redes sociales oficiales del grupo Extremoduro, ha fallecido Roberto Iniesta Ojea, Robe, líder de la mítica banda de rock. Muere Robe a los 63 años de edad, por causas que no han trascendido, dejando un legado incalculable.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

Según han detallado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista.

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Como detalló el comunicado remitido a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar "reposo absoluto".

Tras agradecer a toda la gente que fue a verles "en esta gira tan bonita" y que tanto disfrutaron, Iniesta garantizó que "las ganas de volver" no se las quitaba "nada".

Icono de la música española

Robe Iniesta (Plasencia, 1962) es considerado como uno de los grandes iconos de la música española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987.

En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como ‘Agíla’ (1996) o ‘La ley innata’ (2008).

Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (‘Bienvenidos al temporal’, en 2018) y tres discos de estudio más: ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’ (2016), ‘Mayéutica’ (2021) y ‘Se nos lleva el aire’ (2023).

El placentino recibió entre otros reconocimientos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2024), la Medalla de Extremadura (2014) y fue nombrado recientemente Hijo Predilecto de Plasencia. Robe paseó el nombre de Plasencia y de Extremadura por todo el mundo. Descanse en Paz, Rey de Extremadura.

Un homenaje en Plasencia

Hace un año, el cantante suspendió de manera indefinida sus últimos conciertos en Madrid tras un problema de salud y ha cancelado los conciertos de despedida de su gira tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. El músico tuvo que "guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario", se dijo en un comunicado ante la suspensión.

El comunicado también informe de que en los próximos días harán pública la fecha y hora de un homenaje en Plasencia donde despedir al cantante, "¡Vuela alto, hombre pájaro!", finaliza.