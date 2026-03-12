Natalia Verbeke aborda el debate sobre Papá Noel en 'Laponia': "Se abre un melón importante"

La invitada en la hora de humor de Más de uno ha sido la actriz Natalia Verbeke, que ha acudido al programa para presentar la película 'Laponia'. Lo ha hecho acompañada por el director del espacio, Carlos Alsina, junto a Begoña Gómez de la Fuente y el equipo de cómicos del programa formado por Goyo Jiménez, Leonor Lavado y Borja Fernández Sedano.

Antes incluso de comenzar la entrevista, Jiménez y Verbeke descubrieron que habían sido compañeros —sin saberlo en su momento— en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Sin embargo, apenas coincidieron porque el humorista cursaba un año por encima. "¿Tú ibas a clase?", le preguntó entre risas la actriz al cómico.

Verbeke llega al programa para presentar Laponia, adaptación cinematográfica de la obra teatral del mismo nombre. La historia arranca con el viaje de una mujer a visitar por Navidad a su hermana, que vive en Laponia con su marido y su hijo. A partir de esa reunión familiar surge un debate inesperado sobre el personaje más famoso de la región: Papá Noel.

La actriz explicó que el personaje del marido lapón muestra algunos prejuicios hacia los españoles, a quienes ve como amigos de la mentira y la corrupción. "Un poquito de razón tiene", reconoció entre risas. Para preparar el papel, Verbeke contó que viajó previamente a Laponia con el objetivo de conocer el lugar y meterse mejor en el personaje. Según relató, incluso tuvo la oportunidad de visitar al propio Papá Noel.

"Que no vaya nadie con ningún niño a verla", advirtió en tono humorístico la actriz, subrayando que, aunque la historia transcurre en Navidad, no se trata de una película infantil ni de temática navideña.

Un elenco potente

En la película Varbeke comparte reparto con Julián López, que interpreta a su marido; Ángela Cervantes, que da vida a su hermana; y el actor noruego Vebjørn Enger, que interpreta a la pareja de esta. La cinta está dirigida por David Serrano y llegará a los cines el próximo 1 de abril.

Durante la conversación, Goyo Jiménez bromeó con el argumento de la película: "Lo más interesante es que se cuenta el truco para que salga bien una paella".

Durante la entrevista, además, los cómicos del programa introdujeron varios de sus personajes habituales. Entre ellos aparecieron el joven oyente Arturito, el Instapoeta y una parodia de la vicepresidenta María Jesús Montero, que presentó una versión beta de su supuesto "detector de odio". Las intervenciones provocaron numerosas risas tanto en el estudio como en la propia Natalia Verbeke.