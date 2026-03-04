Óscar Puente, sobre el "tributo" de Carlos Alsina e Iñaki Gabilondo a Fernando Ónega: "Los admiro a los tres"

La muerte del periodista Fernando Ónega ha dejado un hueco difícil de reparar. Numerosas muestras de cariño desde todos los ámbitos de la sociedad se han sucedido desde que el medio 65ymas, del que era director, diera la noticia el martes por la tarde. Uno de los momentos más emotivos es el que han protagonizado Carlos Alsina e Iñaki Gabilondo.

El presentador de Más de uno ha dedicado todo su programa a recordar la figura de Ónega y se ha desplazado hasta la capilla ardiente. Allí ha podido conversar con el también periodista Gabilondo, un gesto que incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha querido comentar: "Los admiro a los tres", ha señalado en una publicación en su cuenta de X.

Ónega es "el representante más genuino del llamado espíritu de la transición

Alsina y Gabilondo han conversado a las puertas de la capilla unos minutos sobre Ónega, tanto en el ámbito del periodismo como en el lado más humano. Este gesto, el de dos periodistas de distintas cadenas hablando de una figura que ha marcado el periodismo español ha servido para que Puente afirme rotundamente: "A mí estas muestras de cariño y de respeto entre dos grandes de la radio de este país rindiendo tributo a otro grande me reconfortan enormemente", ha apuntado.

Durante la conversación, Alsina destaca de Fernando Ónega sus bondades, desde el punto de vista profesional y profesional. El periodista de Onda Cero señala de Ónega su "buen talante" y que enseñaba a pensar, a lo que su homólogo de la cadena Ser ha añadido "su buen humor" y ha asegurado que Ónega es "el representante más genuino del llamado espíritu de la transición".

Así las cosas, Gabilondo ha alabado la "voluntad de concordia" que ha llevado Ónega siempre por bandera y cómo te hacía formar parte de la Transición, junto a un gran sentido del humor. Por ejemplo, ha recordado la última vez que estuvo con él, durante el 50 aniversario de la Monarquía española y el "descaro" con el que contaba la "montaña" de problemas de salud que tenía y las "800 amenazas que le rodeaban".

Todo el mundo habla bien de él

Una de las cosas que ha caracterizado a Ónega durante su carrera profesional es su amor por el periodismo. Cuando se retiró en 2022, confesó que nunca había disfrutado de un puente. Por eso, entre risas, Alsina le ha contado a Gabilondo que durante los 17 años que trabajó con Ónega de colaborador, le pidió librar tres veces. "Yo no sabía eso", le ha respondido Gabilondo, porque "no contaba ni con esas tres".

Tanta era la pasión de Ónega por esta profesión que, según Gabilondo, "nunca" le han pillado en un renuncio profesional. "Eso no es nada fácil y ha trabajado en 50 sitios", ha subrayado, para concluir que "todo el mundo guarda de él un buen recuerdo profesional y todo el mundo habla bien de él".