La reina Letizia, emocionada en la capilla ardiente de Fernando Ónega: "Además de un referente era el padre de mi amiga"

La reina Letizia ha acudido a la capilla ardiente de Fernando Ónega, donde ha querido rendir homenaje al periodista y trasladar su afecto a la familia.

La Reina Letizia ha destacado cómo los estudiantes de periodismo de los años 90 tenían a Fernando Ónega como un referente, un "hombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer".

"Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida", ha asegurado la Reina.

Además, la Reina ha contado que también tuvo la suerte de conocer a una de sus hijas y Fernando pasó a ser, además de un referente, el "padre de mi amiga".

Por otro lado, la reina Letizia ha hecho alusiones a todo el especial de Alsina en homenaje a Fernando Ónega.

La Reina ha destacado las palabras de Julia Otero sobre el periodista y ha contado que le ha "encantado" escuchar cómo la periodista destacaba la forma de ser tan responsable de Ónega.

También ha destacado las palabras de Javier González Ferrari en Más de uno o la anécdota que ha contado Carlos Herrera en la conexión con Carlos Alsina.

"Tiene todo el sentido venir hoy a honrar a Fernando Ónega", ha dicho la Reina, que ha aprovechado para disculpar la ausencia del rey Felipe VI, que se encuentra de visita al Centro de Atención Integral para Personas con Parálisis Cerebral de ASPACE Sevilla.

"Lo primero es que vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, y lo segundo, es que es una manera de reconocer una profesión, un medio, y a un personal artesano", ha comentado la Reina.

La despedida de la reina Letizia a Ónega

Por último, doña Letizia ha señalado las palabras de Alsina esta mañana sobre que todo lo que se hace ahora en la radio ya lo había hecho Ónega, pero él le decía que era un trabajador "cansable": "así que descanse ya, tranquilo, Fernando Ónega".