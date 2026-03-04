EN MAS DEUNO

El homenaje de Carlos Alsina en Más de uno a Fernando Ónega: "El director de directores siempre fue él"

Voces de la radio, la política y del periodismo se suman en Más de uno al homenaje al histórico periodista Fernando Ónega.

Muere el maestro de periodistas Fernando Ónega a los 78 años

Un emocionado Carlos Alsina despide a Fernando Ónega: "Vamos a seguir intentando cada mañana ser dignos de él"

Así fue la despedida de Fernando Ónega de la radio en 2022: "No he disfrutado de un solo puente en toda mi vida"

ondacero.es

Madrid |

El periodista Fernando Ónega, una de las figuras esenciales del periodismo español y referencia indiscutible en la crónica política de la Transición, ha fallecido este martes a los 78 años.

Este miércoles, Carlos Alsina le rinde homenaje en el programa Más de uno, espacio del que Ónega fue colaborador tras haber ejercido en dos etapas como director general de Onda Cero. También participó en La Brújula, donde su comentario final se convirtió durante años en la despedida habitual del programa.

Ónega se apartó de los micrófonos el 1 de septiembre de 2022. Después de más de tres décadas vinculado a Onda Cero y más de cuarenta años de análisis político diario en la radio, el cronista de la Transición decidió poner fin a su etapa profesional con una reflexión que resumía su trayectoria: era el momento de "recordar que se puede vivir".

En directoActualizado a las

"El director de directores siempre fue él"

Este miércoles, Carlos Alsina recuerda a Fernando Ónega: "El director de directores siempre fue él", así ha cerrado Carlos Alsina su monólogo dedicado al histórico cronista.

En él ha realizado un homenaje a "la historia de amor" de Ónega con la radio, a la que cuidó como si fuera "su tercera hija"

Su última aparición en los micrófonos en septiembre de 2022

Fernando Ónega se despidió de los micrófonos el 1 de septiembre de 2022. Tras más de 30 años en Onda Cero y más de cuatro décadas de análisis político diario en la radio, el cronista de la Transición decidió que era el momento de "recordar que se puede vivir".

Su voz llevaba sonando a diario desde mayo de 1978, cuando inauguró el comentario político en Hora 25. Desde entonces no dejó de analizar la actualidad, primero en la SER, después en la COPE y finalmente en Onda Cero, donde fue director general en dos etapas y uno de los pilares de programas como Protagonistas, La Brújula o Más de uno.

Onda Cero y Más de uno homenajean a Fernando Ónega

Carlos Alsina homenajea este miércoles en Más de uno al periodista Fernado Ónega, que fue director general de Onda Cero durante dos etapas y más tarde colaborador en Más de Uno, así como en La Brújula en la que despedía el programa en su cierre.

El histórico periodista, considerado uno de los cronistas imprescindibles del periodismo español y una de las voces más relevantes y respetadas de la Transición, ha muerto este martes a los 78 años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer