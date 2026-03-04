El homenaje de Carlos Alsina en Más de uno a Fernando Ónega: "El director de directores siempre fue él"

El periodista Fernando Ónega, una de las figuras esenciales del periodismo español y referencia indiscutible en la crónica política de la Transición, ha fallecido este martes a los 78 años.

Este miércoles, Carlos Alsina le rinde homenaje en el programa Más de uno, espacio del que Ónega fue colaborador tras haber ejercido en dos etapas como director general de Onda Cero. También participó en La Brújula, donde su comentario final se convirtió durante años en la despedida habitual del programa.

Ónega se apartó de los micrófonos el 1 de septiembre de 2022. Después de más de tres décadas vinculado a Onda Cero y más de cuarenta años de análisis político diario en la radio, el cronista de la Transición decidió poner fin a su etapa profesional con una reflexión que resumía su trayectoria: era el momento de "recordar que se puede vivir".