Muere Fernando Ónega a los 78 años

Fernando Ónega (Mosteiro, Pol, Lugo, 15 de junio de 1947) ha fallecido este martes 3 de marzo a los 78 años. Reconocido cronista de la Transición española y una de las voces más respetadas del periodismo nacional por su rigor y neutralidad, deja tras de sí más de medio siglo de oficio y una huella imborrable en la radio, la prensa y la televisión.

"Yo era un niño de aldea, hijo de padres agricultores", recordaba a menudo. Su vocación nació escuchando emisoras clandestinas en la radio de su padre. Tras abandonar el seminario con 15 años, comenzó a escribir en El Progreso de Lugo, donde entrevistó a artistas que pasaban por el Gran Teatro. Aquel adolescente gallego inició así una trayectoria meteórica que le llevaría al corazón del poder político.

Ónega fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez y autor de buena parte de sus discursos, entre ellos el histórico "Puedo prometer y prometo", convertido en símbolo de la Transición. Aquella frase inspiró décadas después su sección radiofónica "Puedo opinar y opino".

Vivió desde dentro momentos decisivos de la historia reciente de España, como el intento de golpe de Estado del 23F, que cubrió como director de informativos de la Cadena SER. "Mantuvimos informada a la sociedad en todo momento", recordaba sobre aquella noche que marcó un antes y un después en el periodismo democrático.

Una vida entregada a la radio

Inauguró el comentario político en Hora 25 en 1978 y fue director de informativos de la SER y de la COPE, además de director general de Onda Cero. Colaboró durante años con Luis del Olmo, Carlos Herrera y Carlos Alsina. En 2022 se despidió voluntariamente de los micrófonos diarios tras más de tres décadas en Onda Cero con una frase que resumía su entrega: "No he disfrutado de un solo puente en mi vida".

También dirigió el diario Ya, fundó El Confidencial y la agencia OTR Press, fue columnista en La Vanguardia y La Voz de Galicia y desarrolló una intensa carrera televisiva.

En 2020 recibió el Premio Ondas a la trayectoria profesional, el tercero de su carrera, además de numerosas distinciones como la Medalla Castelao. Desde 2019 presidía el diario 65YMÁS, donde defendió el protagonismo social y político de las personas mayores.

Periodista y gallego "no sé en qué orden", como se definía, Fernando Ónega deja esposa y tres hijos, entre ellos las también periodistas Cristina y Sonsoles Ónega. Con su muerte desaparece una de las voces que mejor narró la España contemporánea. La capilla ardiente se instalará este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid (C/ Casado del Alisal, 8).