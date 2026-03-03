El ataque a Irán dispara el riesgo de guerra nuclear: "Hay entre un 40% y 60% de posibilidades"

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán no ha pillado de sorpresa. Según asegura el presidente Donald Trump, el objetivo era acabar con el régimen iraní, pero los expertos apuntan a que tras esta actuación hay intereses tanto políticos como geoestratégicos.

Algunos hablan de que el mandatario estadounidense ha tomado la excusa del régimen para realizar sus movimientos. Al menos así lo explica el periodista Juan Gómez, autor de 'Veteranos atómicos', en La rosa de los vientos. "Lo que ha ocurrido para que de repente se produzca este ataque ha sido una excusa", señala.

Una excusa para desempolvar la guerra

Gómez pone el foco en las manifestaciones que tuvieron lugar en Irán por los derechos de la mujer y otros derechos civiles en las que "la represión iraní, según las fuentes, habría causado hasta 25.000 víctimas civiles". Según explica, este escenario "ha propiciado a Donald Trump la excusa para sacar de las trincheras esa guerra oculta, esa guerra con misiones secretas y un largo etcétera que llevaban desarrollando muchas décadas".

Riesgo de guerra nuclear en aumento

Sea como fuere, tras el ataque a Irán uno de los factores que más preocupa es el aumento de riesgo de guerra nuclear. Según apunta el experto, exmilitares y exmiembros de las Fuerzas de Trabajo e Inteligencia de Estados Unidos confirman que hay "entre un 40% y un 60% de posibilidades" de que haya un conflicto "donde las armas nucleares, por lo menos, tengan algo que decir".

Por tanto el escenario es el que es: el ataque a Irán ha aumentado el riesgo de guerra nuclear y Gómez advierte de ello. "A no ser que llegue un acuerdo por parte del nuevo régimen iraní, existe la amenaza clara de que pueda ocurrir".

La crisis nuclear se acerca a Europa

De hecho, no hay que olvidar que Francia, Alemania y el Reino Unido han amenazado recientemente con atacar las lanzaderas de misiles iraníes. "Esto parece que está llevando un conflicto a otros países que nos pilla más cerca", concluye Gómez, advirtiendo que el tablero global se está moviendo hacia un escenario donde gana peso la capacidad destructiva de las armas nucleares.