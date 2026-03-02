Un senador de EEUU, tras el rechazo de España a que utilicen las bases: "Se descubre la verdadera naturaleza de tus aliados"

La negativa del Gobierno español a permitir que Estados Unidos utilice las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para apoyar la ofensiva contra Irán ha generado reacciones desde el país norteamericano. Uno de los senadores más influyentes del Partido Republicano, Lindsey Graham, ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha cuestionado el compromiso de España como aliado.

"En momentos como estos, se descubre la verdadera naturaleza de tus aliados", ha escrito Graham en su cuenta oficial, tras recordar que durante su etapa en la Fuerza Aérea de EEUU estuvo destinado en bases españolas y que siempre ha sentido "gran admiración por el pueblo español".

Sin embargo, el senador acusa al actual Gobierno de convertirse en el "estándar de oro de un liderazgo europeo patéticamente débil" y de mostrarse reacio a condenar al régimen iraní mientras critica a Estados Unidos. "Espero que el actual Gobierno español sea una aberración, no la norma", advirtiendo de que la historia juzgará la posición adoptada por España.

España niega el uso de las bases

El Ejecutivo español ha rechazado prestar apoyo militar a la operación estadounidense contra Irán al considerar que no encaja en el Convenio de Cooperación para la Defensa suscrito entre ambos países ni cuenta con el amparo de la legalidad internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "no se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas". En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, subraya que la ofensiva carece de "marco de legalidad internacional" y recalca que Washington y Tel Aviv están actuando "unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional".

El convenio bilateral establece que España debe autorizar cualquier operación que exceda lo previsto en el acuerdo, incluyendo misiones de tránsito o reabastecimiento.

Retirada de aviones estadounidenses

En paralelo, al menos quince aeronaves estadounidenses, principalmente aviones cisterna KC-135, han abandonado las bases de Morón y Rota en los últimos días. Según ha detallado Robles, los aparatos "no iban a realizar ninguna actuación" y su salida responde a decisiones operativas de Estados Unidos.

Datos de seguimiento aéreo muestran que parte de estos aviones se dirigieron a la base alemana de Ramstein y a instalaciones en Francia.

La postura de Sánchez

El presidente del Gobierno ha defendido que la posición española es coherente con el derecho internacional. Pedro Sánchez calificó al régimen iraní de "odioso", pero sostuvo que eso no justifica una intervención militar fuera del marco legal.

"Se puede estar contra un régimen odioso como es el iraní y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional", afirmó. Además, advirtió de que los medios empleados en la ofensiva pueden agravar el conflicto en lugar de resolverlo.