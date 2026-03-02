La postura de España en la guerra de Irán: en contra del "régimen odioso", pero también del bombardeo de Israel y EEUU

El presidente del Gobierno ha dicho que es compatible estar en contra de un régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una vulneración de la legalidad internacional.

Pedro Sánchez califica el régimen iraní de "odioso"

"Hoy más que nunca es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.

Esta es la posición del Gobierno de España. También ha asegurado Pedro Sánchez que no es solo que el fin no justifica los medios, es que los medios que se han empleado nos llevan al riesgo de que al final salgamos peor de lo que hemos entrado en esta historia y en este conflicto.

Albares convoca al embajador iraní para exigir que cesen los ataques

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este lunes al embajador iraní en España, Reza Zabib, para trasladarle el rechazo y la condena de España a las acciones "injustificadas" de Irán contra los países del Golfo y exigirle que cesen "inmediatamente".

30.000 españoles en la región

En declaraciones a los periodistas en la sede del ministerio, Albares ha señalado que también quiere recordarle que estos ataques ponen "en peligro" a los españoles que están allí, unos 30.000 en la región, que se encuentran bien, según ha dicho.

Albares ha trasladado su "apoyo y solidaridad" a todos esos países "amigos de España, países del Consejo de Cooperación del Golfo", y también a Israel, que "está recibiendo misiles y su población está siendo puesta en peligro".

De igual forma recordó que ha sufrido esos ataques Chipre "un país de la Unión Europea que tiene todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad".

Asimismo, el ministro ha dicho que sigue "con muchísima preocupación la extensión de la guerra en Líbano" y ha considerado que esto demuestra que "la acción unilateral que empezó el sábado tiene muchas ramificaciones y unas consecuencias difíciles de prevér".