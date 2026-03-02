El mapa de Oriente Medio para entender la guerra: Hezbolá, el Líbano, Israel...

El ataque de EEUU e Israel a Irán ha vuelto a encender las alarmas en Oriente Medio. El movimiento conjunto para "aniquilar" y "destrozar" el régimen de los ayatolás, en palabras de Donald Trump, puede tener consecuencias en el tablero mundial, tanto en el ámbito político como en el económico.

Mientras se suceden los ataques y se dirimen los efectos en la economía global, hay que mirar al mapa de Oriente Medio para entender el conflicto. Estados Unidos, Israel e Irán se encuentran en una situación de tensión que se remonta a 1979 con la llamada Revolución Islámica y la crisis de los rehenes en la embajada de EEUU en Teherán.

El mapa para entender el conflicto: de Hezbolá a Irán

Las sanciones contra el petróleo y el sector energético iraní siguieron a lo largo del tiempo en una relación que nunca fue normal entre los países, con Israel como actor que pidió eliminar la "amenaza" del programa nuclear de Irán. Por tanto, tanto EEUU como Israel defienden que se trata de un "ataque preventivo" para protegerse de Irán.

Mapa de influencia de Hezbolá. | El Orden Mundial (elordenmundial.com)

Los primeros bombardeos se extendieron por múltiples puntos de Irán, con Teherán como principal objetivo de los misiles, mientras que los contraataques iraníes se han producido en diversos puntos como Dubai, Baréin, Jordania y Arabia Saudí.

No obstante, el conflicto también ha propiciado la entrada de otros actores como Líbano y Hezbolá. Cabe recordar que al norte de Israel se encuentra la frontera con Líbano, siendo uno de los puntos más sensibles de conflicto entre las dos naciones y donde opera Hezbolá, calificado como grupo terrorista por Israel y también por EEUU.

El régimen iraní respalda a Hezbolá, que se suma al conflicto al perpetrar un ataque con proyectiles y drones contra el norte de Israel. Poco después, el Estado judío lanzó una nueva ofensiva en barrios meridionales de Beirut y otros puntos de Líbano que suponen depósitos de armas e infraestructuras del grupo chií en varias regiones.

Mapa político de Israel. | El Orden Mundial (elordenmundial.com)

Se trata de la primera acción enfrentada entre Líbano e Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego a finales de 2024. El Ejército israelí lo explicó como un "ataque selectivo" contra altos mandos de Hezbolá "en el área de Beirut", al tiempo que informó de que otro responsable "clave" del movimiento político y armado libanés fue alcanzado en la región sur del país.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de "irresponsable" el ataque lanzado por Hezbolá contra el norte de Israel y prometió no dejar que el país sea arrastrado a un nuevo conflicto, poco más de un año después del final de la última guerra.

El Gobierno libanés llevaba días buscando garantías de que el movimiento chií, aliado de Teherán, no se involucraría en caso de que Estados Unidos atacara Irán. Sin embargo, Hezbolá ya había indicado antes de este conflicto que para ellos cualquier ataque contra el ayatolá Jameneí era una línea roja.

Las etnias de Irán. | El Orden Mundial (elordenmundial.com)

Más de 550 muertos en el conflicto

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.

El organismo ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que "según los informes de campo, 555 compatriotas han caído mártires hasta ahora". "Las operaciones de rescate, ayuda, evacuación y servicios médicos siguen en marcha", ha informado.

Así, ha apuntado que 131 ciudades han sido alcanzadas por los bombardeos y ha afirmado que "hay más de 100.000 rescatistas en estado de emergencia" para responder a estos incidentes. "Una red de cuatro millones de voluntarios están preparados para dar servicios humanitarios, apoyo y respaldo psicosocial", ha zanjado.