Las señales que encajan con un adelanto de elecciones generales: tanto en el Gobierno como en la oposición

Una serie de movimientos han reactivado las especulaciones sobre un posible adelanto de las elecciones generales. Pese a que Pedro Sánchez siempre ha mantenido su intención de terminar la legislatura, se han desencadenado una serie de hechos que acercan la hipótesis de un adelanto electoral.

La renuncia anticipada de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda ha anunciado que no será candidata en las próximas elecciones generales. Lo llamativo no es solo la decisión, sino el momento: todavía queda más de un año de legislatura.

Mantiene su cargo en el Ejecutivo, pero su salida anticipada del liderazgo electoral abre un proceso de reorganización en el espacio a la izquierda del PSOE. La pregunta que es por qué anunciarlo ahora si las elecciones siguen, en teoría, lejos.

La salida inminente de María Jesús Montero

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda también ha comunicado al partido que abandonará el Gobierno tras Semana Santa para centrarse en Andalucía. No esperará a la proclamación formal de candidaturas.

Que dos vicepresidentas activen su salida con tanta antelación refuerza la idea de que el calendario podría acelerarse. Aunque ambas decisiones tienen lógica orgánica, su coincidencia temporal refuerza la teoría.

Los Presupuestos, aun sin apoyos asegurados

El Ejecutivo insiste en que presentará los Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre, pese a no tener garantizados los apoyos parlamentarios.

La ley más importante de un Gobierno puede ser derrotada. Y en la historia reciente, una caída presupuestaria ha desembocado en convocatoria electoral. Así ocurrió en 2019. La incógnita es por qué arriesgarse ahora a una derrota si no se cuenta con los votos necesarios, salvo que esa derrota forme parte de una estrategia de cierre de ciclo.

La tensión entre PP y VOX

Las dificultades de entendimiento entre Partido Popular y VOX en distintos territorios reproducen un escenario ya vivido antes del 23J de 2023. Aquella falta de sintonía fue utilizada como argumento electoral por el PSOE.

Un adelanto en un momento de fricción interna en la derecha podría volver a situar ese mensaje y reforzar la idea de que el bloque conservador no ofrece estabilidad.

El posicionamiento estratégico del PP

El Partido Popular ha presentado su documento marco para eventuales acuerdos de gobierno y ha intensificado el discurso de alternativa. La oposición también parece estar en modo preelectoral, elevando el tono y preparando el terreno para un posible escenario de urnas.

A pesar de todas estas piezas, el presidente del Gobierno insiste en su voluntad de agotar la legislatura. Pero la política española ha demostrado en los últimos años que los escenarios pueden cambiar con rapidez.

