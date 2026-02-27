Episodio 8 | 27/02/2026 Atando cabos 3x08: ¿Señales de urnas?

13:21 MIN Atando cabos 3x08: ¿Señales de urnas? ACTUALIDAD compartir Atando cabos 3x08: ¿Señales de urnas? Código copiado









Esta semana se han sucedido muchas e importantes noticias. Desde el documento marco del PP para los acuerdos de gobierno, las líneas generales de un acuerdo con VOX, hasta la desclasificación de los documentos del 23F que han servido para rehabilitar y reforzar la figura del Rey, pasando por la renuncia de Yolanda Diaz o el enésimo Decreto que pierde el Gobierno de Sánchez en el Congreso. Pero en el Atando Cabos de esta semana quiero reparar en algo que quizá ha pasado desapercibido: la consecución, la correlación de noticias y decisiones que vuelven a disparar las especulaciones sobre un inevitable adelanto electoral.

El anuncio de Yolanda Díaz , la vicepresidenta del Gobierno diciendo que no se presentará a las elecciones. Pero un año antes de que supuestamente se celebren.

, la vicepresidenta del Gobierno diciendo que no se presentará a las elecciones. Pero un año antes de que supuestamente se celebren. El anuncio de María Jesús Montero (esto nos lo dijo a un grupo de periodistas en el Congreso este miércoles) de que después de Semana Santa, en abril, también abandonará el Gobierno para centrarse en Andalucía. No espera a que se proclamen las listas, lo hará en abril

La falta de acuerdo entre PP y Vox en los Gobiernos

Y sobre todo la insistencia del Gobierno en presentar unos Presupuesto Generales del Estado, ahora, ya, en el mes de marzo, aún a sabiendas de que no saldrán adelante.

Te cuento la intrahistoria de estas cuatro piezas que algunos analistas encajan ya en el posible adelanto electoral el próximo mes de junio. Sin olvidar, siempre, la pieza mayor, el que tiene la última palabra, Pedro Sánchez. Imprevisible y a día de hoy obsesionado en agotar hasta el ultimo minuto la legislatura. Ocurra lo que ocurra con sus ministros, su Gobierno, los resultados en las CCAA, y Ayuntamientos, o los Presupuestos Generales del Estado.