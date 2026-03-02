Desalojan autocaravanas que estaban estacionadas en zonas sensibles del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Níjar desalojan vehículos estacionados irregularmente en zonas sensibles del litoral. La creciente presencia de autocaravanas y vehículos vivienda en las zonas litorales del Parque Natural Cabo de Gata–Níjar está provocando una presión significativa sobre ecosistemas costeros frágiles. Ante esta situación, se subraya la necesidad de aplicar y reforzar las restricciones recogidas en las normas que regulan los usos permitidos en este espacio protegido, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

Ambos documentos establecen limitaciones muy claras respecto al estacionamiento y la circulación de vehículos en áreas de alto valor ecológico, especialmente en playas, dunas, zonas de servidumbre de protección y espacios de acceso restringido, explica el director conservador del Parque Natural, Salvador Parra: "Entre éstas figura la prohibición de aparcar, pernoctar o permanecer con vehículos fuera de las áreas expresamente habilitadas, una medida imprescindible para evitar impactos como la compactación del terreno, el deterioro de la vegetación dunar, la alteración de la fauna o la generación de residuos y vertidos incontrolados".

En este contexto, en los últimos días se ha llevado a cabo una actuación conjunta de los agentes medioambientales de la Junta de Andalucía y la policía local de Níjar, que ha culminado con el desalojo ordenado de diversas autocaravanas estacionadas irregularmente en zonas sensibles del litoral. Como parte de esta intervención, detalla el director conservador, "se procedió además al cierre temporal de áreas de estacionamiento en El Playazo y la Isleta del Moro, espacios que estaban sufriendo una saturación incompatible con su capacidad ecológica y con la normativa vigente".

En este sentido, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha mostrado su satisfacción por la coordinación alcanzada con la Junta de Andalucía en la gestión del Parque Natural, destacando además del control de estacionamientos irregulares el esfuerzo compartido en materia de limpieza y retirada de residuos. Dentro de la amplitud del trabajo desplegado por la policía local, el alcalde ha destacado "el servicio de la patrulla marítima en periodo estival, que tan buenos resultados nos ha dado desde su puesta en marcha en 2023".

Para el delegado territorial de Sostenibilidad de la Junta en Almería, Manuel de la Torre, estas medidas no persiguen limitar el acceso al parque, sino "garantizar un uso público sostenible y compatible con la conservación. La ocupación masiva e incontrolada de playas por autocaravanas no sólo supone un impacto ambiental directo, sino que también genera problemas de movilidad, seguridad y disfrute ordenado del entorno por parte de todos los visitantes". Además, ha agradecido la implicación y colaboración del Ayuntamiento de Níjar, en concreto "con estas últimas actuaciones llevadas a cabo con la eficacia y profesionalidad que caracterizan a la policía local de Níjar y a nuestros agentes medioambientales".

Colaboración ciudadana para preservar un patrimonio ambiental excepcional

Desde el Ayuntamiento de Níjar y la Junta de Andalucía, se recuerda a los usuarios de autocaravanas y vehículos vivienda que deben utilizar exclusivamente los aparcamientos y áreas específicamente habilitadas, respetando las restricciones y señalizaciones activas en todo el ámbito del parque. Y es que el Parque Natural Cabo de Gata–Níjar constituye uno de los enclaves más valiosos del Mediterráneo por la singularidad de sus paisajes, la riqueza de su biodiversidad y la calidad de sus hábitats. Su preservación depende del respeto a la normativa establecida y a las indicaciones de las autoridades competentes: la colaboración ciudadana es esencial.