El grupo Confort y Sabor se transforma en “El Cabo Singular” para impulsar un turismo sin estacionalidad en Cabo de Gata

Nueva etapa para uno de los proyectos turísticos más reconocidos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Paco García ha confirmado en Onda Cero la transformación de la marca Confort y Sabor en “El Cabo Singular”, un proyecto más ambicioso que busca dar un paso adelante en la consolidación del destino y, sobre todo, combatir la marcada estacionalidad que caracteriza a la zona.

Según ha explicado el propio García, la nueva marca nace con la intención de “escalar un paso más arriba”, no solo desde el punto de vista empresarial, sino pensando en el conjunto del destino. El objetivo es claro: ampliar la oferta, diversificar servicios y generar actividad más allá de los meses tradicionales de verano, extendiendo la temporada alta desde octubre hasta bien entrada la primavera.

Bajo el paraguas de “El Cabo Singular” seguirán operando establecimientos emblemáticos como Finca Maltés, MC San José, Villa Singular o Casa Pepe, algunos de los cuales experimentarán un reposicionamiento con ampliación de servicios y capacidad. Además, el grupo incorpora a su gestión el alojamiento Real La Joya de Aguamarga, reforzando así su presencia en distintas localidades del parque natural.

La nueva marca pone el foco en dos conceptos: destino y singularidad. “El Cabo” como seña de identidad reconocible a nivel nacional, y “Singular” como reflejo de la personalidad propia de cada establecimiento. El proyecto también apuesta por ampliar la oferta de apartamentos turísticos con servicio hotelero —recepción, limpieza o restauración— como fórmula para competir con la vivienda turística tradicional y atraer estancias más largas fuera de temporada.

Con esta reconversión, el grupo pretende contribuir de forma decidida a romper la estacionalidad y fortalecer el modelo turístico del parque natural, apostando por la calidad, la identidad del territorio y una experiencia diferenciada durante todo el año.