Siente La Plaza + Music llega a Roquetas de Mar para convertir su Plaza de Toros en el gran escenario musical del verano

Siente La Plaza + Music y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han sellado un acuerdo que marcará un antes y un después en la oferta musical del municipio. Gracias a esta colaboración, la promotora se encargará de la gestión y la programación de los conciertos que tendrán lugar en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar durante los meses de agosto y septiembre.

Este nuevo proyecto, que se presentará bajo el nombre de “Siente La Plaza Roquetas de Mar Festival”, nace con la ambición de reforzar el papel de Roquetas de Mar como uno de los principales destinos culturales y musicales del verano en el sur de España. El ciclo contará con una cuidada programación en la que participarán artistas de primer nivel, tanto del panorama nacional como internacional, ofreciendo una propuesta variada y de gran calidad.

Desde Siente La Plaza + Music subrayan que la meta es transformar el recinto en un espacio pensado para vivir experiencias memorables, apostando por grandes espectáculos, una producción técnica de alto nivel y una selección artística que permita situar a la ciudad dentro de las grandes rutas de giras musicales.

El Ayuntamiento, por su parte, ha valorado muy positivamente este acuerdo, destacando su impacto en la dinamización cultural, el impulso al turismo y la generación de actividad económica durante los meses de verano.

En breve se darán a conocer los artistas que formarán parte del cartel, en una programación que aspira a convertir las noches de agosto y septiembre en una referencia imprescindible para el público amante de la música en directo.