El láser que reduce el dolor y el tiempo de recuperación: la Dra. Elena Yagüe revoluciona el postoperatorio en Almería

Los micrófonos de Onda Cero Almería, han abordado recientemente un asunto tan delicado como frecuente, las patologías anales y su postoperatorio. La protagonista era la doctora Elena Yagüe, cirujana coloproctológica con más de 15 años de experiencia, que ha regresado a su tierra natal tras una década ejerciendo y formándose en Suecia y otros países europeos.

“Soy de Almería, mi ciudad natal”, recordaba con emoción contenida. Aquí realizó su residencia antes de que la vida profesional la llevara al norte de Europa. Diez años después, vuelve con una mochila cargada de experiencia internacional y una firme apuesta por la innovación, el uso del láser para mejorar los postoperatorios en cirugía proctológica.

Durante la entrevista, la doctora Yagüe subrayó una idea que vertebró toda la conversación, la cirugía ha avanzado enormemente en las últimas décadas, pero el verdadero salto cualitativo ahora está en el después.

“La cirugía llega hasta donde llega. Una vez que tenemos buenos resultados, el siguiente paso es mejorar la técnica para que el paciente se incorpore cuanto antes a su vida”, explicó. Trabajo, exámenes, vacaciones o compromisos personales no deberían quedar en suspenso durante semanas por un postoperatorio doloroso.

Especialista en cáncer de colon y recto, y subespecializada en coloproctología y proctología avanzada, trata patologías como hemorroides, fístulas perianales, fisuras, sinus pilonidal (o fístula sacrococcígea) y alteraciones del suelo pélvico. Dolencias frecuentes, a menudo normalizadas por los pacientes, que pueden llegar a condicionar seriamente la calidad de vida.

Uno de los momentos más reveladores llegó al abordar el tratamiento del sinus pilonidal. Tradicionalmente, la cirugía consistía en extirpar el tejido afectado, dejando heridas abiertas que requerían curas diarias durante cuatro, cinco o incluso seis semanas. “Quita una gasa, mete otra gasa, y así cada día, curando desde la profundidad hacia la superficie”, describía.

Con la aplicación del láser, el abordaje cambia radicalmente. En lugar de grandes resecciones, se limpia el trayecto fistuloso desde el interior y se aplica energía láser para sellarlo. El resultado: en apenas 72 horas el paciente puede retomar su actividad habitual.

“La diferencia es muy grande”, insistía. Y no solo en el sinus pilonidal. En hemorroides y otras patologías anales, el láser permite reducir dolor, sangrado e inflamación, acortando notablemente los tiempos de recuperación.

No es extraño, reconocía, que muchos pacientes hayan pospuesto intervenciones por no poder permitirse tres o cuatro semanas de convalecencia. Con estas técnicas menos invasivas, ese freno desaparece en muchos casos.

Activa también en redes sociales, la doctora Yagüe aprovecha estos canales para lanzar un mensaje claro, no hay que normalizar el sangrado, el dolor persistente ni los “bultitos” que supuran. “No es normal. Hay que consultarlo, explorarlo y tratarlo. Tenemos técnicas para ello”, afirmó con contundencia.

Su trabajo se desarrolla en el Hospital Vithas de Almería y en distintas clínicas privadas de la provincia, facilitando la cercanía al paciente. Para solicitar cita en Almería, se puede contactar a través del teléfono +34 678 41 55 92, donde orientan sobre el centro más conveniente según el domicilio.