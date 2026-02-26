Cristiano Ronaldo compra el 25% de la UD Almería y entra en el accionariado rojiblanco

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% de las acciones de la UD Almería, equipo que milita en LaLiga Hypermotion, según ha anunciado su compañía en un comunicado oficial.

La operación se ha realizado a través de CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación integrada en CR7 SA, con la que el exjugador del Real Madrid y el Manchester United busca consolidar y gestionar sus inversiones en el sector deportivo. Por el momento, no han trascendido los detalles económicos del acuerdo.

Una inversión estratégica en la UD Almería

Según recoge el comunicado, la entrada de Cristiano Ronaldo en el accionariado rojiblanco supone un paso significativo en la expansión de su cartera global de inversiones y refleja su compromiso a largo plazo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional.

“He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club”, señaló el internacional portugués.

Actualmente, Ronaldo milita en el Al-Nassr FC, en la liga de Arabia Saudí, donde continúa ampliando su perfil como deportista y empresario.

Satisfacción en el club rojiblanco

Por su parte, el presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, mostró su satisfacción por la incorporación del astro portugués al accionariado del club andaluz.

“Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia”, destacó el dirigente.

La entrada de Cristiano Ronaldo en la UD Almería supone un movimiento de gran impacto en el fútbol español y refuerza la proyección internacional del club rojiblanco en una temporada clave en LaLiga Hypermotion.