Desarticulada en Macael una red de tráfico de cocaína con un laboratorio clandestino para distribuir droga en toda España

La operación conjunta desarrollada en Macael (Almería) ha permitido desarticular una red dedicada al tráfico de cocaína que operaba con un laboratorio clandestino para la manipulación y distribución de droga a distintos puntos de la provincia y del resto de España.

Según han informado en una nota conjunta la Policía Nacional y la Guardia Civil, el entramado criminal estaba perfectamente estructurado y contaba con un reparto claro de funciones. En el dispositivo también participó el Servicio de Vigilancia Aduanera.

En total, han sido detenidas diez personas relacionadas con el clan de ‘Los Migueletes’. Siete de ellas, entre las que se encuentra el supuesto cabecilla de la organización, han ingresado en prisión por orden del Tribunal de Instancia de Purchena.

Durante la intervención, los agentes localizaron 92,5 kilos de cocaína, 14,24 kilos de hachís y 13,67 kilos de marihuana, además de distintas cantidades de drogas sintéticas. Tras descubrir el laboratorio clandestino, los investigadores solicitaron autorización judicial para el registro urgente del inmueble, donde se intervinieron otros 34 kilos de cocaína.

La actuación se extendió posteriormente a una decena de viviendas vinculadas a los investigados. En estos registros se incautaron siete armas de fuego —cuatro cortas y tres largas— con abundante munición, así como 634.924 euros en efectivo, lo que evidencia el elevado volumen económico que generaba la actividad ilícita.

La complejidad de la investigación, marcada por las estrictas medidas de seguridad adoptadas por los miembros de la organización y la compartimentación de tareas, obligó a un exhaustivo trabajo de seguimiento, análisis patrimonial y coordinación entre los distintos cuerpos actuantes.

La causa permanece bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en el marco de esta operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Almería.