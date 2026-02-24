La Guardia Civil interviene 110 armas de fogueo sin numeración destinadas a un parque temático en Almería

La Guardia Civil ha retirado del mercado 110 armas de fogueo que no cumplían la normativa y que, al parecer, iban a utilizarse en un parque temático de la provincia de Almería.

Se trata de revólveres de la marca Bruni, de calibre nueve milímetros Knall, que carecían de numeración y del punzonado obligatorio. Por este motivo, han quedado bajo custodia en la Intervención de Armas y Explosivos y a disposición de la Subdelegación del Gobierno, ante el riesgo de que pudieran volver a venderse y circular sin control.

La investigación comenzó dentro de las inspecciones habituales sobre la posesión y uso de armas, cuando se tuvo conocimiento de que una empresa francesa en quiebra las estaba ofreciendo en venta. El 2 de febrero, agentes de la Intervención de Armas de Almería acudieron a un establecimiento de la provincia, donde encontraron 11 cajas de madera con las armas en su interior, aparentemente de origen italiano.

Las pesquisas apuntan a que este lote podría pertenecer a una compañía francesa que en 2023 solicitó permiso para organizar un juego de aventuras o rol en el desierto de Tabernas. Sin embargo, el evento no llegó a celebrarse porque la Intervención de Armas emitió un informe desfavorable al comprobar que las armas no cumplían los requisitos legales exigidos en España.

Desde la Comandancia recuerdan que la posesión y utilización de armas está sujeta a una normativa estricta y recomiendan consultar previamente con la Intervención de Armas y Explosivos para evitar posibles sanciones o responsabilidades penales.