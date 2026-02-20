SUCESOS

Operación antidroga en Macael: siete detenidos pasan este viernes a disposición judicial tras incautar 92 kilos de cocaína

El Juzgado de Purchena toma declaración a los arrestados en una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional en Macael, donde se han intervenido también 235.000 euros y varias armas.

Onda Cero Almería

Almería |

Agente de la Policía Nacional durante un dispositivo
Agente de la Policía Nacional durante un dispositivo | Policía Nacional

La lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Almería ha dado un nuevo golpe en Macael. Siete personas detenidas en el marco de una operación contra el narcotráfico comparecen este viernes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Purchena, después de que las fuerzas de seguridad intervinieran 92 kilogramos de cocaína, 235.000 euros en efectivo y armas.

Según han confirmado fuentes judiciales, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia con sede en Purchena será la encargada de tomar declaración a los arrestados, en una causa que permanece bajo secreto de sumario. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La operación policial se desarrolló a última hora de la tarde del pasado martes en el municipio de Macael. En el dispositivo participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que practicaron un total de diez entradas y registros en viviendas particulares.

Como resultado de la actuación, al menos una decena de personas fueron detenidas en un primer momento, aunque siete de ellas son las que pasarán a disposición judicial en esta jornada.

A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

Este operativo supone uno de los mayores golpes recientes contra el narcotráfico en la comarca del Almanzora y refuerza la presión policial sobre las redes dedicadas al tráfico de cocaína en la provincia de Almería.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer