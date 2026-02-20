Operación antidroga en Macael: siete detenidos pasan este viernes a disposición judicial tras incautar 92 kilos de cocaína

La lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Almería ha dado un nuevo golpe en Macael. Siete personas detenidas en el marco de una operación contra el narcotráfico comparecen este viernes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Purchena, después de que las fuerzas de seguridad intervinieran 92 kilogramos de cocaína, 235.000 euros en efectivo y armas.

Según han confirmado fuentes judiciales, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia con sede en Purchena será la encargada de tomar declaración a los arrestados, en una causa que permanece bajo secreto de sumario. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La operación policial se desarrolló a última hora de la tarde del pasado martes en el municipio de Macael. En el dispositivo participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que practicaron un total de diez entradas y registros en viviendas particulares.

Como resultado de la actuación, al menos una decena de personas fueron detenidas en un primer momento, aunque siete de ellas son las que pasarán a disposición judicial en esta jornada.

A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

Este operativo supone uno de los mayores golpes recientes contra el narcotráfico en la comarca del Almanzora y refuerza la presión policial sobre las redes dedicadas al tráfico de cocaína en la provincia de Almería.