Encuentran una narcolancha con armas abandonada en la Isleta del Moro

Por el momento, no se ha confirmado si este hallazgo guarda relación con la reciente operación antidroga llevada a cabo el martes en Macael, una actuación conjunta contra el narcotráfico que se saldó con al menos una decena de detenidos y permanece bajo secreto de sumario.

Imagen de archivo de narcolanchas
Imagen de archivo de narcolanchas | Europa Press

Una narcolancha ha sido hallada en la mañana de este jueves en la playa de La Isleta del Moro, dentro del término municipal de Níjar.

El bote, de casco claro y flotadores oscuros, se encontraba varado sobre la arena junto a la orilla, con uno de sus motores fueraborda aún sumergido en el agua. En su interior se apreciaban varias armas, según han informado fuentes próximas a la investigación. Algunos testigos aseguran haber visto a un hombre armado abandonar la embarcación poco antes del hallazgo.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de varias patrullas de la Guardia Civil. Los agentes tomaron el control de la lancha y comenzaron las diligencias para esclarecer los hechos y determinar su procedencia.

