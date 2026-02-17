El felixario Manuel Flores desnuda su lado personal al recoger el Indalo de Oro en la Gala de COTECA

La XI Gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía (Coteca) ha premiado este lunes a distintos representantes, organismos, asociaciones y empresas almerienses en una edición celebrada en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

El máximo galardón, el Antifaz de Oro del Carnaval de Almería 2026, ha sido para el vicepresidente de la Diputación de Almería y presidente de la Mancomunidad Bajo Andarax, Eugenio Gonzálvez.

El palmarés de esta undécima edición se ha completado con la Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente de Almería del grupo ATU, que ha recibido el Premio a la Formación, Investigación e Innovación Agroambiental; el Grupo Caparrós, con el Premio a la Calidad e Innovación Hortofrutícola; y la concejala responsable de Fiestas Mayores del ayuntamiento capitalino, la roquetera Eloísa Mª Cabrera, distinguida con el Indalo de Oro al Fomento de la Cultura y la Tradición Carnavalesca.

También han sido reconocidos el felixario Manuel Flores Martínez, carnavalero histórico de Almería, con el Indalo de Oro por su participación y contribución al Carnaval; y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad FAAM, con el Premio al Compromiso Social y la Inclusión.

ACTUACIONES

La gala ha contado con la participación de más de cien artistas. Sol de Habaneras ha abierto las actuaciones con un repertorio de son cubano en temas como 'Salió de Jamaica', 'Ven que la noche es serena', 'Mi Almería Soleada', 'La caña dulce', 'La bella Lola' y habaneras de Cádiz.

En el apartado de baile y expresión corporal han participado dos grupos de gimnasia rítmica del Club Deportivo Stella Maris, el senior, campeonas de Andalucía y campeonas de la liga española; el juvenil, campeonas de Andalucía; y el junio, participantes en dos campeonatos de España. También han actuado el grupo de baile Kalesi y el Centro de Danza y Artes Escénicas Mov'Area con Kika Manzano, que ha presentado varias composiciones coreográficas bajo el título 'Cuenta la Danza'.

La gala ha concluido con la actuación de la murga infantil 'Comando C (Un comando de Carnaval)' y la murga de los Bisbales, este año como 'Los hombres de Paco Candela', que han presentado un tipo de cuerpo de bomberos, como ya mostraron en el concurso de agrupaciones del Carnaval organizado por Femaca en colaboración con el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, representada en el acto por el concejal Diego Cruz.