Libros en la Onda acerca a Almería a Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025

El espacio cultural Libros en la Onda, de Onda Cero Almería, recibe mañana martes a la escritora Ángela Banzas, que presentará en la capital almeriense su última novela, Cuando el viento hable, finalista del Premio Planeta 2025.

El acto tendrá lugar el martes 17 de febrero, a las 19:30 horas, en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes EMMA, con entrada libre hasta completar aforo.

Durante la presentación, Ángela Banzas compartirá con el público los secretos de esta novela ambientada en la posguerra española, una historia marcada por los silencios familiares, la memoria y el peso del pasado, que ha conquistado tanto a lectores como a la crítica y la ha situado entre las finalistas del galardón literario más prestigioso en lengua española.

El encuentro se enmarca dentro de la programación cultural de Libros en la Onda, iniciativa de Onda Cero Almería que apuesta por acercar la literatura y a sus autores al público almeriense, fomentando el diálogo directo entre escritores y lectores.

La cita se presenta como una oportunidad única para conocer de cerca a una de las autoras más destacadas del panorama literario actual, así como para descubrir los secretos de una obra que ha sido reconocida a nivel nacional.