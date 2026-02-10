OBITUARIO

Fallece José Bisbal Carrillo, boxeador almeriense y padre de David Bisbal

José Bisbal Carrillo, padre del cantante internacional David Bisbal y reconocido pionero del boxeo almeriense, falleció este martes 10 de febrero a los 84 años. La ciudad se une al dolor de la familia mientras recuerda la huella de un hombre que combinó pasión deportiva y entrega familiar.

Onda Cero Almería

Almería |

José y David celebran el 83 cumpleaños del boxeador.
José y David celebran el 83 cumpleaños del boxeador. | Redes Sociales de David Bisbal

El corazón de Almería llora la pérdida de José Bisbal Carrillo, quien dedicó su vida al deporte y a su familia. Nacido y criado en la capital almeriense, José no solo fue una referencia en el mundo del boxeo local, sino también un pilar en la vida de su hijo, el cantante David Bisbal.

Durante décadas, Bisbal Carrillo compitió con determinación en el ring, ganándose el respeto de rivales y aficionados. Su carrera como boxeador, marcada por disciplina y esfuerzo, sirvió de inspiración para jóvenes deportistas de la provincia, consolidando su nombre como un símbolo del compromiso y la perseverancia en Almería. Fue el primer boxeador almeriense en ser campeón de España.

Además de su legado deportivo, José Bisbal será recordado por su dedicación a la familia. Casado con María Ferre, tuvo tres hijos: María del Mar, José María y David. Sus seres queridos destacan su carácter cercano y su capacidad para motivar y apoyar en todo momento, especialmente a David, acompañándole desde sus primeros pasos en la música hasta convertirse en un artista de proyección internacional.

En los últimos años, José luchó contra el Alzheimer, afrontando la enfermedad con valentía y rodeado del cariño de su familia. Su recuerdo permanecerá vivo tanto en los círculos deportivos como en la memoria afectuosa de todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo.

El Ayuntamiento de Almería y distintas entidades locales ya han expresado sus condolencias.

