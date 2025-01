Arturo Torres, ex concejal de Vox en Huércal de Almería: 9 años de prisión por agresión sexual a una menor

La Audiencia Provincial de Almería ha dictado una sentencia de nueve años de prisión contra Arturo Ramón Torres Escamilla, ex portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, por cometer dos delitos de agresión sexual contra una menor. Uno de los delitos se considera continuado. Según la resolución, el tribunal absuelve al acusado de un delito contra la salud pública que solicitaba la acusación particular. No obstante, lo condena a cuatro años de prisión por agresión sexual continuada y cinco años más por otro delito de agresión sexual.

Torres Escamilla, que ejerció como portavoz de Vox entre 2019 y 2021, renunció a su cargo alegando "motivos personales" tan solo unas semanas después de que ocurriera una de las agresiones sexuales por las que ha sido condenado y de que la víctima presentara una denuncia.

El tribunal de la Sección Segunda, presidido por la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros, concluye que el 15 de septiembre de 2021 el acusado llevó a la menor a su cortijo en Nacimiento. Durante el trayecto en coche, ambos fumaron porros de cannabis que el acusado le ofreció. Al llegar, la víctima, afectada por el consumo de la sustancia, se sintió mareada y se tumbó en un sofá. Según la sentencia, el acusado aprovechó su estado de aturdimiento para besarla, tocarle el pecho bajo la ropa, y posteriormente desnudarla y agredirla sexualmente. La víctima no consintió ni pudo resistirse debido a su estado de somnolencia.

Además, el tribunal considera probado que desde principios de 2018, el acusado sometió a la menor a tocamientos en diversas ocasiones, tanto por encima como por debajo de la ropa, mientras hacía comentarios sobre el desarrollo de sus pechos y nalgas. Estas agresiones ocurrieron de manera reiterada antes de la agresión en el cortijo.

La declaración de la víctima, ya mayor de edad, fue clave en el juicio celebrado a puerta cerrada. El tribunal valoró su relato como coherente y contundente, ratificado en sede judicial y durante la instrucción. La afectada detalló lo ocurrido, incluyendo cómo el acusado insistió en que consumiera cannabis antes de la agresión, dejando constancia de los hechos vividos. Su testimonio fue corroborado por su entonces pareja, quien declaró que ella le confesó haber sido "violada" y que tenía miedo de las represalias si denunciaba.

El informe psicológico elaborado por especialistas de la fundación Márgenes y Vínculos confirmó la credibilidad de la víctima, indicando que su relato era consistente y que mostraba síntomas compatibles con haber vivido episodios de agresión sexual.

El tribunal destaca en su sentencia que el testimonio de la víctima fue firme y verosímil, respaldado por otras pruebas, mientras que los testigos presentados por el acusado no aportaron elementos que contradijeran los hechos probados. Por ello, el tribunal considera acreditados los delitos, a pesar de las negativas del acusado.

Además de los nueve años de prisión, el ex portavoz de Vox deberá mantenerse alejado de la víctima y sin comunicación con ella durante 21 años. Durante ese tiempo, tampoco podrá desempeñar actividades profesionales o de cualquier tipo que impliquen contacto directo con menores. También se le imponen 18 años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 25.000 euros por daños morales.

Torres Escamilla formó parte del equipo de gobierno municipal de Huércal de Almería hasta febrero de 2021, cuando el alcalde, Ismael Torres (PP), rompió la coalición con Vox debido a discrepancias entre los partidos. Durante su gestión, ocupó cargos como primer teniente de alcalde y gestionó áreas como Economía, Seguridad Ciudadana, y Tráfico, siendo responsable directo de la Policía Local.